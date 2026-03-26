Kosova një fitore larg Botërorit 2026 pas triumfit ndaj Sllovakisë në Bratisllavë

Kosova është buzë kualifikimit historik në Kupën e Botës 2026, pasi të enjten mbrëma e mposhti me rezultat 4:3 Sllovakinë në një ndeshje gjysmëfinale të plajofit të kualifikimeve për turneun ndërkombëtar.
Në ndeshjen finale të plajofit, Kosova do të përballet me Turqinë, e cila e mundi Rumaninë në ndeshjen tjetër gjysmëfinale.
Kombëtarja dardane do ta presë Turqinë në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, të martën mbrëma, dhe një fitore në shtëpi do të nënkuptonte kualifikim në Botërorin që mbahet në verë në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.
Kualifikimi do të vinte gjithashtu në 10-vjetorin e pranimit të Kosovës në FIFA, organin qeverisës së futbollit botëror.
Kjo është hera e tretë që Kosova mori pjesë në kualifikime për Kupën e Botës, qëkurse u pranua si kombëtare, pas fushatave dëshpëruese të Botërorëve 2018 dhe 2022.
Si rrodhi ndeshja?
Verdheklatrit nuk e nisën ndeshjen në kryeqytetin sllovak në mënyrën më të mirë, duke pranuar gol herët, kur Martin Valjent shënoi me kokë për epërsinë e vendasve në minutën e 6-të.
Përgjigja e Kosovës erdhi në minutën e 21-të kur Veldin Hoxha shënoi për barazimin e rezultatin me një goditje nga larg.
Skuadra e trajnerit Franco Foda ishte më e mirë pavarësisht se sllovakët kaluan përsëri në epërsi në fund të pjesës së parë, falë golit të Lukas Haraslin.
Por, kjo nuk e dëshpëroi Kosovën, e cila nisi furishëm pjesën e dytë, dhe u rikthye në lojë menjëherë përmes Fisnik Asllanit, i cili shënoi me kokë pas një harkimi nga Mërgim Vojvoda.
Florent Muslija me një gol të mahnitshëm nga gjuajtja e lirë e kaloi Kosovën në epërsi për herë të parë në minutën e 60-të.
Rreth 20 minuta para fundit, Kreshnik Hajrizi e dyfishoi epërsinë e verdhekaltërve duke theksuar mbizotërimin e tyre, kur e futi topin në rrjetë nga afërsia.
Në minutat shtesë, sllovakët shënuan edhe një herë përmes David Strelec, por goli i tij erdhi tepër vonë për ta shmangur disfatën për vendasit.
Ndeshja, e zhvilluar në një shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ishte e mbushur me mbështetës nga kjo e fundit, një pjesë e të cilëve kishin udhëtuar nga vendlindja dhe një pjesë tjetër nga diaspora.