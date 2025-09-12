Kosova pezullon punën e Fondit serb për Sigurime Shëndetësore dhe Pensionale

Inspektorati i Komunës së Mitrovicës së Veriut ka pezulluar punën e Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe Fondit për Sigurim Invalidor e Pensional që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga kjo komunë në veri të Kosovës.
Komuna e Mitrovicës së Veriut tha se më 12 shtator, me asistencën e Policisë së Kosovës, kreu kontrolle në hapësirat ku vepronin këto institucione të Serbisë.
“Gjatë kontrollit është konstatuar se personat e hasur në objekt nuk kanë pasur dokumentacion të vlefshëm për ushtrimin e veprimtarisë së përmendur. Për këtë arsye, puna është pezulluar përkohësisht, ndërsa procedura e mëtejshme do të zhvillohet në mënyrë të rregullt, në përputhje me ligjet dhe kompetencat në fuqi”, thanë nga Komuna e Mitrovicës së Veriut.
Në 3 minuta
Çdo të enjte, zhvillimet më të rëndësishme përpiqemi t'jua zbërthejmë dhe t’jua sjellim sa më thjesht, shkurt e shqip. Regjistrohuni falas këtu për ta pranuar të parët në emailin tuaj çdo numër të newsletter-it tonë.
Ndërkaq, drejtori i Zyrës për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, shkroi në X se “kjo është një goditje ndaj sistemit shëndetësor” dhe vlerësoi se bëhet fjalë për një fushatë parazgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen në Kosovë më 12 tetor.
Për këtë rast ka reaguar edhe ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Marko Gjuriq, duke thënë se mbyllja e Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe Fondit për Sigurim Invalidor e Pensional në Mitrovicën e Veriut është një “akt i papranueshëm dhe çnjerëzor”.
“Duke shënjestruar institucionet që ofrojnë kujdes shëndetësor dhe pensional, kjo gjë godet më të cenueshmit – të sëmurët, të moshuarit dhe personat në gjendje të rëndë sociale".
Ai shtoi se “hapat e njëanshëm minojnë dialogun, rrezikojnë stabilitetin rajonal dhe në mënyrë të qartë shpërfillin të drejtat themelore të njeriut dhe marrëveshjet ekzistuese”.
Kryediplomati serb i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të reagojë, me mesazhin se “shëndeti dhe dinjiteti njerëzor kurrë nuk duhet të përdoren si armë politike”.
Ndryshe, Fondi për Sigurim Shëndetësor në Mitrovicën e Veriut funksionon në kuadër të Fondit Republikan për Sigurim Shëndetësor të Serbisë dhe ofron shërbime në fushën e kujdesit shëndetësor – si vërtetimin e libreza shëndetësore, punët që lidhen me komisionet mjekësore, bën llogaritjen, kontrollin dhe pagesën e kompensimeve financiare, si dhe vërtetimin e kërkesave për ndihma mjekësore-teknike dhe të ngjashme.
Në mjediset serbe në Kosovë, të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore funksionojnë sipas sistemit të Serbisë.
Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në shtator të vitit 2024, ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se funksionimi i shëndetësisë dhe arsimit në mjediset me shumicë serbe është specifik dhe se këto institucione do të trajtohen në mënyrë specifike - ndaras nga mbyllja e institucioneve të tjera serbe.
Në vitin 2024, autoritetet e Kosovës kanë nisur mbylljen e disa institucioneve serbe në Kosovë, përfshirë: Postën e Serbisë, Bankën e Kursimeve Postare, organet e përkohshme komunale, qendrat për punë sociale e të tjera.
E ngarkuara me punë në Ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Prattipati, i tha një grupi mediash në gjuhën serbe më 4 shtator se të gjitha institucionet paralele serbe, përfshirë arsimin dhe kujdesin shëndetësor, duhet të integrohen në sistemin e Kosovës.
Megjithatë, theksoi se mënyra se si do të bëhet ky integrim është thelbësore dhe, sipas saj, duhet të zhvillohet vetëm përmes konsultimeve me komunitetin serb.