Gjini: Të respektohet vullneti i qytetarëve
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka falënderuar qytetarët për pjesëmarrjen në zgjedhje, duke thënë se ata kanë shprehur vullnetin e tyre përmes votës.
Ai u ka bërë thirrje komisionerëve dhe vëzhguesve që të jenë korrektë gjatë procesit të numërimit, në mënyrë që, siç ka thënë ai, vullneti i qytetarëve i vendosur në kutitë e votimit, të pasqyrohet saktë dhe të mos përsëriten gabimet e së kaluarës.
Gjini ka theksuar se vetëm përmes një procesi të drejtë mund të garantohet respektimi i vullnetit të sovranit, duke e konsideruar këtë thelbësore për demokracinë.
Hamza: Qytetarët treguan kulturë demokratike, çdo votë të numërohet me kujdes
Kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, ka vlerësuar se qytetarët e Kosovës kanë treguar qytetari, përgjegjësi dhe kulturë demokratike gjatë procesit zgjedhor.
Ai ka thënë se në një proces të qetë dhe dinjitoz, qytetarët kanë dëshmuar besimin e tyre në fuqinë e votës dhe në të drejtën për të vendosur për të ardhmen e vendit.
Hamza ka falënderuar pjesëmarrësit në zgjedhje, si dhe institucionet, komisionerët, vëzhguesit, mediat dhe forcat e rendit për angazhimin e tyre në mbarëvajtjen e procesit.
Ai ka theksuar se është me rëndësi që çdo votë të numërohet me kujdes dhe të respektohet plotësisht vullneti i qytetarëve, duke shtuar se demokracia nuk përfundon me votim, por me respektimin e tij.
Rezultatet preliminare priten rreth orës 22:00
Të dashur lexues, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 7 qershorit priten sonte rreth orës 22:00.
Nga votat e numëruara deri më tash, Lëvizja Vetëvendosje prin me 39.31%.
Deri më tash janë procesuar 489 vendvotime nga 2.498 gjithsej.
PDK-ja është e dyta me 22.48%, pas saj është LDK-ja me 18.00% dhe AAK-ja me 9.81%.