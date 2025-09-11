Krejt çfarë dihet për vrasjen e Charlie Kirkut

Associated Press
Charlie Kirk, shefi dhe bashkëthemelues i organizatës rinore konservatore, Turning Point USA, u vra me armë zjarri të mërkurën mbrëma gjatë një tubimi në një kolegj në Utah.
Kirk njihej gjithandej për podkastet e tij, ishte luftëtar kulture dhe aleat i presidentit amerikan, Donald Trump.
Ai e udhëhoqi një përpjekje për ta rindërtuar strategjinë e Partisë Republikane për nxjerrjen e votuesve në zgjedhjet e vitit 2024, duke u bazuar në idenë se kishte mijëra mbështetës të Trumpit që rrallë votonin, por që mund të bindeshin të votonin.
Vrasja e tij është shembulli më i fundit i dhunës politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që prek një gamë të gjerë ideologjish politike dhe të dy partitë kryesore.
Më poshtë mund të lexoni krejt çfarë duhet të dini për vrasjen e Kirkut:
Një plumb nga çatia
Kirk po fliste në një debat të organizuar nga Turning Point USA në Universitetin “Valley” në Utah, kur autoritetet thanë se dorasi hapi zjarr nga një çati aty pranë.
Video të postuara në rrjetet sociale e shfaqin Kirkun duke folur me mikrofon dore nën një tendë të bardhë. Një e shtënë dëgjohet dhe Kirku e çon dorën e djathtë në qafë, ndërsa gjaku i rrjedh nga ana e majtë e saj.
Universiteti i “Valley” në Utah është universiteti publik më i madh i këtij shteti, me 47.000 studentë, dhe ndodhet rreth 64 kilometra në jug të kryeqytetit Salt Lake City.
Autoritetet besojnë se dorasi veproi i vetëm
Dorasi e kishte vënë në shënjestër një njeri të vetëm, tha Beau Mason, komisionar i Departamentit të Sigurisë Publike të shtetit.
Guvernatori i Utah, Spencer Cox, e quajti vrasjen “vrasje politike”.
Një “person me interes” u ndalua të mërkurën në mbrëmje, tha Cox, megjithëse nuk u bë e ditur për cfarë akuzash. Zyrtarët nuk kanë të dhëna që tregojnë se ndonjë person tjetër është i përfshirë në vrasjen, shtoi guvernatori.
Oficerët u panë duke e shikuar një fotografi në telefonat e tyre dhe duke ua shfaqur atë njerëzve për t’i pyetur nëse e njihnin personin e interesit. Autoritetet thanë se dorasi kishte veshur rroba të errëta.
Dy persona u ndaluan të mërkurën, megjithatë ata u liruan menjëherë pasi u përcaktuar se nuk kishin lidhje me ngjarjen, sipas zyrtarëve të sigurisë publike në Utah.
Universiteti tha se kampusi u zbraz menjëherë dhe mbetet i mbyllur. Mësimet u anuluan deri në një njoftim të ardhshëm. Ata që ishin ende në kampus u urdhëruan të qëndronin në vend deri sa policia t’i nxirrte jashtë në mënyrë të sigurt.
Rritja e Kirkut lidhej me Trumpin
Kirk ishte vetëm 18 vjeç kur e bashkëthemeloi Turning Point-in në periferi të Çikagos në vitin 2012 me aktivistin William Montgomeryn. Ata synonin të luftonin për taksa të ulëta dhe qeverisje të kufizuar në kampuset universitare.
Turning Point mbështeti me entuziazëm Trumpin pasi ai siguroi nominimin republikan për president në vitin 2016. Kirk shërbeu si ndihmës personal i djalit të madh të Trumpit, Donald Trump Jr., gjatë fushatës së përgjithshme.
Lidhja me Trump ndihmoi në rritjen e shpejtë të Turning Point. Së shpejti, Kirk u bë figurë e zakonshme në televizionet kabllore, ku ai futej në betejat kulturore dhe lavdëronte presidentin.
Kontributet për grupin u dyfishuan dhe më pas u trefishuan, duke arritur në 79.2 milionë dollarë në vitin 2022, sipas të dhënave tatimore publike. Grupi thotë se tashmë ka prani në pothuajse 4.000 shkolla të mesme dhe kampuse universitare, duke vepruar si një markë konservatore që promovon qindra influencerë online.
Kirk ishte i njohur për deklaratat provokuese mbi çështjet racore që ai përdorte për të tërhequr gjeneratën Z.
“Më vjen keq. Nëse shoh një pilot me ngjyrë, do të mendoj: ‘Shpresoj shumë që të jetë i kualifikuar’”, tha Kirk gjatë një episodi të podkastit në vitin 2024 me aktivistin tjetër të djathtë, Jack Posobeic.
Ai shprehej kundër shpalljes së Juneteenth si festë federale, duke e quajtur atë lëvizje “antiamerikane” që promovonte “një vizion neo-segregacionist” që, sipas tij, kërkonte të zëvendësonte Ditën e Pavarësisë.
Vrasja e Kirkut u dënua nga të dyja partitë
Si republikanët, ashtu edhe demokratët e dënuan menjëherë vrasjen e Kirkut.
Trump urdhëroi uljen e flamujve në gjysmë shtizë dhe nxori një proklamatë presidenciale. Presidenti, i cili vetë u plagos lehtë në vesh kur u qëllua gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar, tha se kishte marrëdhënie të ngushta me Kirkun.
Ai e përshkroi Kirkun në Truth Social si një “djalë të mrekullueshëm nga koka deri te këmbët. Zoti e bekoftë!”
Guvernatori demokrat i Kalifornisë, Gavin Newsom, i cili në mars kishte ftuar Kirkun në podkastin e tij, shkroi në X: “Sulmi ndaj Charlie Kirk është i neveritshëm, i poshtër dhe i papranueshëm”.