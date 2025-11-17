Kryeministri polak e quan shpërthimin në hekurudhë “akt sabotimi”

Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, tha se një shpërthim në një linjë të madhe hekurudhore që shfrytëzohet për të transportuar mallra ushtarake dhe ndihmë për Ukrainën, u shkaktua nga një “akt i paparë sabotimi”.
Tusk shkroi në një postim në mediat sociale më 17 nëntor se shpërthimi ndodhi një ditë më parë, në një linjë që shkon nga Varshava në qytetin lindor polak të Lublinit - rreth 100 kilometra larg kufirit me Ukrainën.
“Shpërthimi i binarëve hekurudhorë në linjën Varshavë-Lublin është një akt sabotimi pa precedent, i cili ka në shënjestër sigurinë e shtetit polak dhe të qytetarëve të tij”, tha Tusk, duke shtuar se hetimet janë në zhvillim e sipër.
Ai nuk dha detaje të mëtejshme rreth shpërthimit ose kush mund të qëndronte pas tij, por tha se një tjetër vend me dëme u zbulua më tej në lindje, në të njëjtën linjë hekurudhore.
Zyrtarët polakë, si dhe ata të vendeve të tjera evropiane, prej kohësh akuzojnë Moskën për kryerjen e një fushate “hibride” të sabotimit dhe spiunazhit ndaj vendeve që ndihmojnë Ukrainën që nga fillimi i pushtimit të plotë rus, në shkurt të vitit 2022.
Muajin e kaluar, autoritetet polake arrestuan tetë persona të dyshuar për spiunazh ose për planifikim sulmesh në emër të Rusisë.
Në janar, Tusk akuzoi Rusinë për planifikimin e sulmeve terroriste kundër disa objektivave të paspecifikuara, duke përdorur avionë.
Komentet e tij erdhën në një kohë kur po shtohej numri i incidenteve të dyshimta.
Disa prej tyre përfshinin linja ajrore ndërkombëtare dhe akuzat se Rusia po përpiqej të vendoste eksploziv të fshehtë në fluturimet e mallrave, ndërsa të tjerat kishin të bënin me anije që kishin ndërprerë kabllot nënujore.
Moska i ka mohuar vazhdimisht akuzat e Perëndimit për sulme terroriste, përfshirë zjarrvënie, depërtime të paligjshme, helmim dhe sulme ndaj individëve në Perëndim.