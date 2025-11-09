Kush, cilat komuna i fitoi?

Shtrirja e partive politike nëpër 38 komunat e Kosovës është bërë e qartë pas mbajtjes së balotazhit për kryetarë në 18 komuna, më 9 nëntor.
Në rundin e parë të zgjedhjeve, të mbajtur më 12 tetor, kryetarët i kanë zgjedhur 20 komuna.
Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) të 9 nëntorit, rezultatet janë kështu:
- LDK: Prishtinë, Pejë, Dragash, Viti dhe Junik
- LVV: Mitrovicë e Jugut, Fushë Kosovë, Gjilan dhe Obiliq
- AAK: Gjakovë, Suharekë, Klinë dhe Rahovec
- PDK: Prizren, Vushtrri dhe Kaçanik
- LISTA SERBE: Kllokot
- Partia turke KDTP: Mamushë
Në rezultatet e KQZ-së nuk përfshihen votat me postë dhe ato të personave me nevoja të veçanta.
Në rundin e parë - të 12 tetorit - rezultatet kanë qenë kështu:
- LVV: Kamenicë, Podujevë dhe Shtime
- PDK: Skënderaj, Ferizaj, Hani i Elezit
- LDK: Istog dhe Lipjan
- AAK: Deçan
- LISTA SERBE: Leposaviq, Novobërdë, Shtërpcë, Zubin Potok, Zveçan, Graçanicë, Ranillug, Partesh dhe Mitrovicë e Veriut.
- NISMA: Malishevë
- Në Drenas ka fituar iniciativa e Ramiz Lladrovcit.
Bazuar në këto rezultate, del që Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës i kanë fituar nga shtatë komuna, Partia Demokratike e Kosovës gjashtë komuna, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pesë komuna, ndërsa Lista Serbe 10 sosh.
Dalja në rundin e parë ishte mbi 40 për qind, ndërsa në rundin e dytë mbi 32 për qind.
Të dyja proceset janë zhvilluar pa ndonjë incident të madh.