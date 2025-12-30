Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Lajme

Kush janë më të votuarit për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit?

Një kuti votimi.
Një kuti votimi.

Dy ditë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të së dielës në Kosovë, po bëhet gjithnjë e më e qartë se kush do të jenë 120 anëtarët e rinj të Kuvendit të Kosovës.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) është duke i numëruar votat për kandidatët për deputetë qysh nga e hëna dhe deri më tani janë numëruar mbi 27 për qind të tyre.

Në zgjedhje morën pjesë rreth 45 për qind të gati 2 milionë qytetarëve me të drejtë vote.

Zgjedhjet i fitoi bindshëm Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.

Më mposhtë mund të shihni se kush janë pesë kandidatët më të votuar në secilën parti kur janë numëruar pak më shumë se një e katërta e votave.

Lëvizja Vetëvendosje:

  • Albin Kurti 92.090 vota
  • Glauk Konjufca 71.756 vota
  • Albulena Haxhiu 37.236 vota
  • Hekuran Murati 37.136 vota
  • Donika Gërvalla 32.585 vota


Partia Demokratike e Kosovës

  • Bedri Hamza 41.587 vota
  • Arian Tahiri 19.894 vota
  • Përparim Gruda 18.487 vota
  • Uran Ismaili 14.712 vota
  • Sala Jashari 13.309 vota


Lidhja Demokratike e Kosovës

  • Lumir Abdixhiku 19.951 vota
  • Hykmete Bajrami 12.921 vota
  • Ukë Rugova 11.174 vota
  • Avdullah Hoti 9.953 vota
  • Doarsa Kica Xhelili 9.917 vota


Lista Serbe

Sllavko Simiq 12.174 vota

Igor Simiq 12.162 vota

Liljana Stefanoviq 11.744 vota

Nemanja Bishevac 10.391 vota

Zllatan Ellek 9.841 vota


Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

  • Ramush Haradinaj 10.449 vota
  • Daut Haradinaj 6.447 vota
  • Besnik Tahiri 6.284 vota
  • Bekë Berisha 4.607 vota
  • Time Kadrijaj 4.334 vota


Sipas të dhënave paraprake, LVV-ja do t’i ketë 56 ulëse në Kuvend, pasuar nga PDK-ja me 23, LDK-ja me 15, Lista Serbe 9 dhe AAK-ja 6.

Personi më i votuar në Kosovë është Albin Kurti, i cili në zgjedhjet e rregullta të 9 shkurtit i fitoi 337.791 vota, duke thyer rekordin e deriatëhershëm të presidentes Vjosa Osmani (300.756 vota).

Mbetet të shihet nëse Kurti do ta forcojë këtë rekord apo jo.

Qëndroni me ne

Më shumë materiale

XS
SM
MD
LG