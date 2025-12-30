Kush janë më të votuarit për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit?

Dy ditë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të së dielës në Kosovë, po bëhet gjithnjë e më e qartë se kush do të jenë 120 anëtarët e rinj të Kuvendit të Kosovës.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) është duke i numëruar votat për kandidatët për deputetë qysh nga e hëna dhe deri më tani janë numëruar mbi 27 për qind të tyre.
Në zgjedhje morën pjesë rreth 45 për qind të gati 2 milionë qytetarëve me të drejtë vote.
Zgjedhjet i fitoi bindshëm Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.
Më mposhtë mund të shihni se kush janë pesë kandidatët më të votuar në secilën parti kur janë numëruar pak më shumë se një e katërta e votave.
Lëvizja Vetëvendosje:
- Albin Kurti 92.090 vota
- Glauk Konjufca 71.756 vota
- Albulena Haxhiu 37.236 vota
- Hekuran Murati 37.136 vota
- Donika Gërvalla 32.585 vota
Partia Demokratike e Kosovës
- Bedri Hamza 41.587 vota
- Arian Tahiri 19.894 vota
- Përparim Gruda 18.487 vota
- Uran Ismaili 14.712 vota
- Sala Jashari 13.309 vota
Lidhja Demokratike e Kosovës
- Lumir Abdixhiku 19.951 vota
- Hykmete Bajrami 12.921 vota
- Ukë Rugova 11.174 vota
- Avdullah Hoti 9.953 vota
- Doarsa Kica Xhelili 9.917 vota
Lista Serbe
Sllavko Simiq 12.174 vota
Igor Simiq 12.162 vota
Liljana Stefanoviq 11.744 vota
Nemanja Bishevac 10.391 vota
Zllatan Ellek 9.841 vota
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës
- Ramush Haradinaj 10.449 vota
- Daut Haradinaj 6.447 vota
- Besnik Tahiri 6.284 vota
- Bekë Berisha 4.607 vota
- Time Kadrijaj 4.334 vota
Sipas të dhënave paraprake, LVV-ja do t’i ketë 56 ulëse në Kuvend, pasuar nga PDK-ja me 23, LDK-ja me 15, Lista Serbe 9 dhe AAK-ja 6.
Personi më i votuar në Kosovë është Albin Kurti, i cili në zgjedhjet e rregullta të 9 shkurtit i fitoi 337.791 vota, duke thyer rekordin e deriatëhershëm të presidentes Vjosa Osmani (300.756 vota).
Mbetet të shihet nëse Kurti do ta forcojë këtë rekord apo jo.