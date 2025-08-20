Ndërlidhjet

Kuvendi i Kosovës. 25 korrik 2025.
Aktuale

Drejtpërdrejt Kuvendi vazhdon seancën konstituive pas aktgjykimit të Kushtetueses

E përditësuar

• Më 20 gusht, Kuvendi vazhdon seancën për konstituim, të nisur më 15 prill.

• Gjykata Kushtetuese ka urdhëruar deputetët që brenda 30-ditësh – duke nisur nga 18 gushti – të themelojnë organin ligjvënës.

• Votimi për kryeparlamentarin duhet të bëhet në mënyrë të hapur dhe një kandidat mund të hidhet në votim vetëm deri tri herë.

Postim i ri
10:25

Nura: Shpresoj që LVV-ja do të nxjerrë një figurë unifikuese për kryeparlamentar

Para nisjes së seancës, deputeti i PDK-së, Jakup Nura, tha se shpreson që LVV-ja të nxjerrë një figurë “unifikuese” për postin e kryeparlamentarit.

“E kemi një situatë të qartë. Mendoj që LVV-ja ka pasur kohë të reflektojë dhe të shohë dëmin që ka shkaktuar me moszgjedhjen e kryeparlamentarit. Shpresoj që dp të nxjerrë një figurë më unifikuese”, tha ai.

Nura shtoi se PDK-ja e ka thënë në të kaluarën ka deklaruar se do të votojë “një figurë që nuk është e implikuar në korrupsion”.

10:12

Çerkini thotë se mosrespektimi i afatit është shkelje kushtetuese

Profesori i të Drejtës Kushtetuese në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mosrespektimi i afatit 30-ditor i vendosur nga Gjykata Kushtetuese do të përbënte shkelje të normave kushtetuese.

“Dështimi i konstituimit nuk mund të përdoret si arsye e drejtpërdrejtë për zgjedhje të reja; është më tepër një problem që duhet të zgjidhet brenda mekanizmave të vetë Kuvendit dhe me orientim të qartë nga Gjykata Kushtetuese”, deklaroi ai.

Në aktgjykim nuk janë përcaktuar pasojat e mundshme juridike për deputetët, në rast se ata – për herë të dytë – nuk do të respektonin vendimin.

Çerkini tha se nëse shkelet afati 30-ditor, atëherë “kemi një situatë të re kushtetuese që kërkon qartësim institucional”.

"Në një rast të tillë, është e pritshme që presidentja ose ndonjë subjekt tjetër i autorizuar ta rikthejë çështjen në Gjykatën Kushtetuese për interpretim shtesë mbi hapat e mëtejmë".

Më poshtë mund të gjeni intervistën e plotë:

09:51

LVV-ja insiston në Haxhiun

Në seancën e sotme, LVV-ja – që e ka të drejtën ekskluzive të propozimit të kandidatit për kryeparlamentar – sërish do ta propozojë Albulena Haxhiun për postin e të parës së Kuvendit.

Nga PDK-ja thanë më 19 gusht për Radion Evropa e Lirë se sërish nuk do të votojnë për Haxhiun. Qëndrim për Haxhiun nuk ka ndryshuar as LDK-ja dhe AAK-ja.

Në të kaluarën, këto parti – që mandatin e kaluar ishin në opozitë – e kanë cilësuar Haxhiun si figurë “përçarëse” dhe kanë kërkuar nga LVV-ja që të ndryshojë propozimin për kryeparlamentar.

09:33

Qëndrimet e partive për aktgjykimin e Kushtetueses

Kushtetuesja fillimisht publikoi më 8 gusht njoftimin për vendimin e saj lidhur me lëndët e dërguara nga PDK-ja dhe LDK-ja.

Edhe pas njoftimit, por edhe pas publikimit të aktgjykimit të plotë, partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë, e mirëpritën vendimin. Por, ai u kritikua nga partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje.

Pas publikimit të aktgjykimit, LVV-ja tha se Gjykata Kushtetuese shkroi “një rregull të ri” dhe tejkaloi juridiksionin e saj.

“Në bazë të ‘tezës’ së analogjisë me zgjedhjet e institucioneve të tjera, duket se Gjykata po përgatit terrenin për dhënien e së drejtës së propozimit ndonjë partie tjetër pas 30 ditëve, nëse dështon partia e parë për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit”, tha LVV-ja.

PDK-ja e mirëpriti aktgjykimin dhe theksoi se vendi ka nevojë për institucione funksionale, e jo zvarritje të procesit për formimin e tyre.

“Çdo ditë vonesë është dëm për qytetarët dhe për shtetin”, tha kreu i PDK-së, Memli Krasniqi.

LDK-ja, ndërkaq, theksoi se mosrespektimi i vendimit të Kushtetueses “nuk është opsion”.

“Nuk do ta lejojmë asnjë përbuzje të shtetit dhe Republikës. Në këtë vend, mbi Kushtetutë nuk ngrihet askush”, tha udhëheqësi i LDK-së, Lumir Abdixhiku.

