Rrëmujë në Kuvendin e Shqipërisë mes akuzave për korrupsion ndaj zëvendëskryeministres Balluku

Deputetët e opozitës u përleshën me policinë brenda sallës së Kuvendit të Shqipërisë të enjten, pas tensioneve disajavore lidhur me akuzat për korrupsion ndaj zëvendëskryeministres, Belinda Balluku dhe zyrtarëve të tjerë.
Deputetët ndezën flakadanë, hodhën ujë drejt kryetarit të Kuvendit dhe i zunë vendet e ministrave të Qeverisë, në një përpjekje për të ndërprerë seancën, përpara se të ndërhynte policia.
“Nuk mund të ketë Kuvend me ata zbatojnë moton vidh dhe ik”, tha Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike në opozitë.
“Ligji, ligji dhe vetëm ligji duhet të mbizotërojë”, shtoi ai për media pas seancës.
Deputetët e opozitës kërkonin të shihnin akuzat zyrtare të paraqitura kundër zëvendëskryeministres Balluku.
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) i ka kërkuar Kuvendit t’ia heqë imunitetin Ballukut dhe ta autorizojë arrestimin e saj.
Kuvendi, ku shumicën e ka partia në pushtet e kryeministrit Edi Rama, pritet të votojë për kërkesën e SPAK-ut të premten.
Ndaj Ballukut, e cila njëherësh është edhe deputete dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, SPAK-u ngriti aktakuzë më 31 tetor të këtij viti, nën dyshimet se ka bërë shkelje gjatë dhënies së tenderëve.
Balluku i ka mohuar akuzat si “hedhje balte, insinuata, gjysmë të vërteta dhe gënjeshtra”, dhe tha se do të bashkëpunonte plotësisht me drejtësinë.
Ajo ishte pezulluar nga detyrat zyrtare dhe i ishte pamundësuar largimi nga shteti, por vendimi i SPAK-ut për pezullim u rrëzua nga Gjykata Kushtetuese.
Rama tha se pas vendimit të Kushtetueses, tani SPAK-u po kërkon autorizim për arrestimin e Ballukut, qoftë për ta dërguar në burg apo në arrest shtëpiak.
Ai tha se “arrestet pa gjyq” janë bërë “modë e vrazhdë në Shqipëri”, por shtoi se nuk mund ta paragjykojë kërkesën në fjalë.