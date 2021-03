Partitë pa qëndrim për zgjedhjen e presidentit

Lëvizja Vetëvendosje, partia fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit, nuk parasheh se mund të ketë probleme për zgjedhjen e presidentit të Kosovës.

Ushtruesja e detyrës së presidentit, Vjosa Osmani është kandidatja e kësaj lëvizjeje për postin e presidentit. Osmani në zgjedhjet e 14 shkurtit ka fituar më së shumti vota, përkatësisht mbi 300 mijë vota.

Kandidaturën për postin e presidentit e ka bërë publike edhe Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili në këto zgjedhje fitoi mbi 41 mijë vota.

Zyrtarët e lëvizjes së Albin Kurtit, thonë se nuk presin vështirësi në formimin e institucioneve të reja, përfshirë këtu edhe zgjedhjen e presidentit të ri.

Zëdhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje, Përparim Kryeziu, tha për Radion Evropa e Lirë, se qytetarët kanë dhënë mesazh të qartë me votat e tyre se kush duhet të udhëheqë me institucione.

"Me t’u certifikuar rezultatet e zgjedhjeve, ne jemi të gatshëm që menjëherë të konstituohet kuvendi, të formohet qeveria dhe zgjedhja e presidentes si domosdoshmëri për vendin, por edhe si realizim i vullnetit të qytetarëve. Besoj që kjo duhet të jetë qasja e të gjitha subjekteve që do të përfaqësohen në kuvend", tha Kryeziu.

Për formimin e qeverisë, Lëvizjes Vetëvendosje i duhen 61 vota. Kjo lëvizje ka fituar 58 vota dhe për krijimin e ekzekutivit llogarit në votat e komuniteteve joserbe.

Presidenti i Republikës së Kosovës, sipas Kushtetutës së Kosovës zgjedhet nga kuvendi, me votim të fshehtë.

Zgjedhja e presidentit bëhet me dy të tretat e votave të të gjithë deputetëve të kuvendit.

Nëse asnjëri kandidatë nuk merr shumicën prej dy të tretave në dy votimet e para, organizohet votimi i tretë në mes të dy kandidatëve të cilët kanë marrë numrin më të lartë të votave në votimin e dytë dhe kandidati që merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve, zgjedhet president i Republikës së Kosovës.

Nëse në votimin e tretë, asnjëri kandidat nuk zgjidhet president i Republikës së Kosovës, shpërndahet kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh.

Në Partinë Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur të flasin lidhur me atë se kë do të përkrahin për postin e presidentit.

Ndërkohë, ish-bashkëpartiakët e Vjosa Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës, deri më tani nuk kanë treguar se si do të veprojnë për zgjedhjen e presidentit.

Valentina Bunjaku-Rexhepi nga LDK-ja tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk ka një qëndrim se si do të veprohet gjatë zgjedhjes së presidentit.

"Nuk kemi ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje sepse duhet të ketë konsultime me lidershipin e ri që do të zgjidhet në kuvendi e ri të LDK-së. Do të shohim çka do të dalë nga kuvendi dhe më pas do të marrim qëndrim", tha Bunjaku-Rexhepi.

Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa zyrtarë të lartë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por të njëjtit nuk kanë dashur të flasin lidhur me këtë çështje.

Lideri i LVV-së, Albin Kurti është i vendosur që të mos e ftojë asnjë parti shqiptare për të formuar institucionet e reja të vendit. Ai gjatë një prononcimi për media të mërkurën nga Tirana, tha se beson se partia e tij do ta kalojë shifrën prej 61 deputetëve, sa janë të nevojshme për ta formuar qeverinë.

“Nuk do të kemi nevojë për kompromise me eksponentët e regjimit të vjetër sepse populli e donë të renë. Populli e ka bërë prerjen, nuk e kemi ndërmend t’ia shkelim vullnetin e t’ia devijojmë dëshirën”, tha Kurti.

Neni 86 i Kushtetutës së Kosovës parasheh që zgjedhja e presidentit të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual.

Vjosa Osmani, që aktualisht është ushtruese e detyrës së presidentit, mund ta mbajë këtë pozitë më së largu deri më 5 maj të këtij viti.

Osmani ka ardhur në këtë pozitë pas dorëheqjes së ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, më 5 nëntor, 2020, kur i është konfirmuar aktakuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga Gjykata Speciale me seli në Hagë.