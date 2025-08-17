Liderët evropianë i bashkohen Zelenskyt në takimin me Trumpin në Uashington

Liderët evropianë do t’i bashkohen presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky në takimin e tij me presidentin amerikan, Donald Trump të hënën në Uashington.
Lajmin e ka bërë të ditur shefja e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen.
Vendimi duket se është në marrë për të parandaluar përsëritjen e një takimi të tensionuar mes Trumpit dhe Zelenskyt, siç ka qenë ai i shkurtit në Shtëpinë e Bardhë.
Prezenca e liderëve evropianë në anën e Zelenskyt, demonstron mbështetjen evropiane për Ukrainën dhe mund t’i ulë shqetësimet në Kiev dhe kryeqytetet tjera evropiane lidhur me kushtet e një marrëveshjeje për paqe.
Përveç von der Leyenit, pjesëmarrjen e kanë konfirmuar udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Italisë, Finlandës, Suedisë dhe shefi i NATO-s.
Zelensky është të dielën në Bruksel për të marrë pjesë në një video-konferencë me liderët evropianë, për t’i diskutuar hapat e radhës drejt përfundimit të luftës.
Kryeministri francez, Emmanuel Macron, kryeministri britanik, Keir Starmer dhe kancerlari gjerman, Friedrich Merz do ta udhëheqin takimin e së dielës.
Këto diskutime do të zhvillohen pak pas takimit të mbajtur në Alaskë mes presidentit amerikan, Donald Trump dhe presidentit rus, Vladimir Putin.
Pavarësisht pritjes së ngrohtë të liderit të Kremlinit nga ana e Trumpit, takimi ka rezultuar pa ndonjë marrëveshje për përfundim të luftës.
Shumë media perëndimore i kanë cituar disa burime të kenë thënë se Trump i ka thënë Zelenskyt që Putini ka propozuar ngrirjen e pjesës më të madhe të vijës së frontit, nëse Kievi ia dorëzon Rusisë gjithë rajonin e Donjeckut.
Zelensky, në anën tjetër, e përmend vazhdimisht se nuk pranon dorëzim territori dhe në këtë linjë janë edhe aleatët evropianë.
Rusia e ka pushtuar Gadishullin ukrainas të Krimesë dhe disa pjesë në lindje të Ukrainës më 2014 dhe tani e zotëron një të pestën e shtetit, përfshirë rajonin e Luhanskut dhe disa pjesë të Donjeckut, Zaporizhjas dhe Hersonit.
Ukraina dhe liderët evropianë kanë thënë se strategjia e Putinit që favorizon negociatat e gjata drejt një marrëveshjeje të plotë dhe refuzimi i një armëpushimi të shpejtë, i mundëson liderit rus të blejë kohë për ta ashpërsuar ofensivën në fushëbetejë.