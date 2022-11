Lufta në Serbi për mbikëqyrje të stilit kinez

Përhapja e teknologjisë kineze të mbikëqyrjes që është duke u bërë sot në Serbi, filloi me një vdekje misterioze në vitin 2014.



Në një natë të qetë vere në Beograd, një i ri i quajtur Lluka Jovanoviq u godit nga një automjet, teksa po shtynte makinën e tij në korsinë emergjente në Urën e Brankos.



Kjo urë lidh qendrën historike të qytetit me lagjen Beogradi i Ri, përtej Lumit Sava.



Shoferi i automjetit u largua nga vendi i ngjarjes. Ndonëse policia serbe veproi me shpejtësi, ai arriti të arratisej nga qyteti e më pas edhe nga Serbia.



Pas një muaj hetimesh, zyrtarët serbë zbuluan se shoferi iku në Kinë, nëpërmjet Hong Kongut dhe Turqisë.



Policia serbe ndau fotografitë e të dyshuarit me homologët e saj kinezë. Dhe, pas vetëm tri ditësh, ata e gjetën dhe e arrestuan atë, falë teknologjisë së mbikëqyrjes, e cila përfshin softuerin e njohjes së fytyrës.



Arrestimi i shpejtë dhe mjetet e sofistikuara në dispozicion të forcave kineze u lanë përshtypje zyrtarëve serbë, të cilët mbështeteshin në pajisje më të vjetra të vëzhgimit.



Interesimi shkoi aq larg saqë Serbia nënshkroi një marrëveshje të partneritetit strategjik me gjigantin kinez të telekomunikacionit, Huawei, në vitin 2017.



Marrëveshja parasheh zhvillimin e projektit Qyteti i Sigurt në Beograd - një koncept ky i eksportuar nga Pekini dhe kompanitë e tij teknologjike, e që fokusohet në shtimin e mbikëqyrjes me kamera dhe teknologji të tjera digjitale.



I gjithë ky zhvillim u bë i njohur si “rasti Countryman”, për shkak të makinës Mini Countryman që goditi dhe vrau Jovanoviqin dhe i hapi rrugë zgjerimit të teknologjisë së mbikëqyrjes në Serbi.



Sot, përpjekjet e Qeverisë serbe për të shtuar mbikëqyrjen biometrike përballen me rezistencë të ashpër nga aktivistët e të drejtave të njeriut dhe ata të privatësisë. Sipas tyre, autoritetet mund ta keqpërdorin këtë mbikëqyrje për të frenuar pakënaqësitë me Qeverinë.



“Komuniteti i organizatave joqeveritare në Serbi ka qenë efektiv me bisedat për këtë çështje dhe me presionin mbi autoritetet”, thotë për Radion Evropa e Lirë Stefan Vlladisavlev, ekspert për rolin e Kinës në Ballkan dhe drejtor i Fondacionit BFPE, me seli në Beograd.



“Por, Qeveria duket se synon të gjejë mënyra për ta përdorur gjithë këtë teknologji”, shton ai.

Zhvillimi i ngadalshëm i projektit

Kur autoritetet serbe në vitin 2019 vendosën kamerën e parë të mbikëqyrjes nga rreth 8.000 sa kishin blerë, ministri i atëhershëm i Punëve të Brendshme, Nebojsha Stefanoviq, tha me mburrje se çdo rrugë dhe çdo ndërtesë rreth Sheshit të Republikës në Beograd do të mbulohet me kamera vëzhgimi, që identifikojnë fytyrën.



“Ne do të dimë se nga cila rrugë ka ardhur [një i dyshuar], nga cila makinë dhe kush ka qenë i ulur më parë në atë makinë”, tha Stefanoviq.