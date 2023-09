Metali i rëndë: Municioni radioaktiv që po i jepet Ukrainës

Pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, i tha homologut të tij ukrainas, Volodymyr Zelenskiy, më 21 shtator se një dërgesë e re armësh do të mbërrinte në Ukrainë "javën e ardhshme", Zelenskiy u përgjigj se paketa ka "pikërisht atë që u nevojitet tani ushtarëve tanë".

Kryesorja e dërgesës së re është ngarkesa e parë e tankeve Abrams të prodhuara në SHBA, të cilat me sa duket do të mbërrijnë me municionet e tyre të diskutueshme 120 milimetërshe me uranium të varfëruar.