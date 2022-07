Urrejtja dhe virtyti në Ukrainën e kohës së luftës

"Jo, ajo e konsideron veten ruse", thashë, duke e ndier se isha në një terren të lëkundur me dikë që dukej i etur për të vazhduar përpara me temën.

Isha në Ukrainë me detyrë. Unë kam pak interes për të fotografuar mjerimin e luftës ose për t'u bashkuar me paketën e shtypit të huaj, por disa histori më të qeta të artit dhe qëndrueshmërisë morën dritën jeshile dhe më 21 qershor u nisa për udhëtimin tokësor nga Praga në Ukrainë.

Mesazhet e shkruara me sprej nga pushtuesit dhe të pushtuarit, japin një ndjenjë të terrorit të pushtuar.

Në Hostomel, brohoritja islamike e "Allahu Akbar", së bashku me "Akhmat Sila" - britma tubuese e myslimanëve çeçenë besnikë të Ramzan Kadyrovit - janë skalitur në një bllok apartamentesh me ngjyrë portokalli dhe jeshile. Në një autostradë që shkon drejt kufirit me Bjellorusinë, dikush kishte dalë në rrugë me një kanaçe me ngjyrë blu për të paralajmëruar shoferët e padëshiruar për rreziqet e rrugës përpara. "Largohu, po qëllojnë atje!" ata shkruanin me shkronja të mëdha që përzienin drejtshkrimet ukrainase dhe ruse.

Në Irpin dhe Buça, ku u bënë masakra të tmerrshme vetëm muaj më parë, jeta vazhdon nën diellin e verës sikur të mos kish ndodhur asgjë e keqe. Fëmijët shtyjnë skuterët nëpër parqet e zbukuruara dhe miqtë përshëndesin njëri-tjetrin me përqafime dhe të qeshura.

Kthimi i normalitetit aq shpejt kujton rëndësinë që kanë përvjetorët. Akush nuk mund të qajë e pikëllohet pafundësisht, por as vrasja e të pafajshmëve nuk mund të harrohet. Tani për tani, memorialet e maskarës janë të thjeshta dhe të përkohshme. Një ditë, ndoshta, do të shndërrohen në përkujtues prej guri dhe metali të makthit që ka ndodhur në Buça.