1 Dy gra me pushkë AK-47 të improvizuara duke ushtruar se si të gjuajnë me armë zjarri, gjatë një trajnimi në Kiev më 11 korrik. Autoritetet në kryeqytet po ofrojnë trajnime për mësimin e shkathtësive të mbijetesës për qytetarët, duke përfshirë edhe si të gjuajnë me armë zjarri, të japin ndihmën e parë mjekësore dhe t'i dallojnë minat në tokë.