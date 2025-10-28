Lukashenko e quan “mashtrim të çmendur” mbylljen e kufirit nga Lituania

Udhëheqësi autoritar i Bjellorusisë, Aleksandr Lukashenko, tha se vendimi i Lituanisë për të mbyllur kufirin me Bjellorusinë është një “mashtrim i çmendur”, duke e akuzuar Vilniusin se po zhvillon luftë hibride.
Kryeministrja e Lituanisë, Inga Ruginiene, tha të hënë se shteti i saj do të qëllojë balonat me kontrabandë përgjatë kufirit me Bjellorusinë, që herë pas here kanë ndërprerë trafikun ajror në këtë shtet baltik.
Agjencia shtetërore e lajmeve në Bjellorusi BELTA, e citoi Lukashenkon që tha se Lituania “gjeti një justifikim absurd, këto balona, edhe për një vend të vogël si Lituania”.
Tregu i zi i duhanit është një burim i të ardhurave për qeverinë e Lukashenkos, sipas opozitës bjelloruse.
Disa persona janë arrestuar në Lituani teksa po përpiqeshin që të merrnin cigaret që ishin vendosur në balona në incidentin e javës së kaluar. Ky incident shtyu autoritetet në Lituani që të mbyllnin aeroportet.
Lëshimin e balonave me mallra kontrabandë, Lituania i ka cilësuar si “luftë hibride”.
Lituania dhe Bjellorusia për një kohë të gjatë kanë mosmarrëveshje për shkak se Vilniusi ofron strehim për anëtarët e opozitës bjelloruse në mërgim.
Sipas BELTA-s, Lukashenko tha se dislokimi i sistemit raketor rus, Oreshnik në Bjellorusi nuk është një lëvizje agresive dhe synon vetëm të ofrojë siguri.
Lukashenko shtoi se Bjellorusia dhe Rusia nuk janë të interesuara që të rrisin tensionet me Evropën.