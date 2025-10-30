Lukoil pranon ofertën për shitjen e aseteve jashtë Rusisë

Kompania Lukoil tha se ka pranuar një ofertë nga kompania globale për shitjen e mallrave, Gunvor, për blerjen e aseteve të huaja të saj.
Kompania e dytë më e madhe e naftës në Rusi po synon të shesë asetet e saj të huaja pasi Uashingtoni vendosi sanksione ndaj saj javën e kaluar.
Shitja e planifikuar e aseteve është veprimi më i rëndësishëm deri më tani i ndërmarrë nga një kompani ruse si rezultat i sanksioneve perëndimore të vendosura për shkak të luftës në Ukrainë, që Rusia e nisi më 2022.
Lukoil tha përmes një njoftimi se ka pranuar një ofertë nga Gunvor për shitjen e kompanisë Lukoil International GmbH, e cila kontrollon asetet e huaja të gjigantit të naftës ruse.
“Kushtet kryesore të transaksionit janë rënë dakord më herët nga palët. Nga ana e tij, [Lukoil] e ka pranuar ofertën, duke u zotuar të mos zhvillojë negociata me blerës të tjerë potencialë”, tha kompania në lidhje me ofertën e Gunvor-it.
Gunvor konfirmoi se ishte në bisedime me Lukoil lidhur me mundësinë e blerjes së aseteve.
Departamenti amerikan i Thesarit ka lëshuar një licencë duke u dhënë kompanive afat deri më 21 nëntor që të përmbyllin transaksionet me Lukoil dhe Rosneft – një tjetër kompani ruse e energjisë që u prek nga rundi i ri i sanksioneve.
“Nëse do të jetë e nevojshme, palët planifikojnë të kërkojnë një zgjatje të licencës aktuale”, tha kompania Lukoil.
Marrëveshja duhet të marrë miratimin nga Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja nga Departamenti amerikan i Thesarit, shtoi Lukoil.
Gunvor u bë e njohur në fillim të viteve 2000 si tregtari më i madh në botë i naftës ruse.
Aksionarët në këtë kompani atëbotë përfshinin Gennady Timchenko, një aleat i ngushtë i presidentit rus, Vladimir Putin, i cili shiti aksionet e tij në Gunvor pasi SHBA-ja e sanksionoi pas aneksimit të Krimesë nga Rusia më 2014.
Si shumë kompani tregtare, Gunvor ka përfituar shumë nga rritja e çmimeve të naftës dhe gazit pasi nisi lufta në Ukrainë dhe Evropa bëri hapa për të ulur varësinë e saj nga energjia ruse.
Kompania Gunvor dhe konkurrentët e saj, Vitol dhe Trafigura i kanë përdorur këto fitime për të blerë asete në fusha të ndryshme, nga rafineritë dhe fushat e naftës deri te termocentralet.
Lukoil, që ka selinë qendrore në Moskë, ka rreth 2 për qind të prodhimit global të naftës.
Aseti i saj më i madh jashtë vendit është fusha e naftës West Qurna 2 – një prej fushave më të mëdha në botë – në Irak, ku kompania ka 75 për qind të aksioneve.
Prodhimi në këtë fushë arriti deri në 480 mijë fuçi në ditë në muajin prill, sipas agjencisë ruse të lajmeve Interfax.
Lukoil ka në pronësi edhe rafinerinë Lukoil Neftohim Burgas në Bullgari – rafineria më e madhe në Ballkan – që ka kapacitet prodhimi ditor prej 190 mijë fuçi, si dhe rafinerinë e naftës Petrotel në Rumani.
Lukoil furnizon me naftë Hungarinë dhe Sllovakinë, si edhe rafinerinë STAR në Turqi, e cila është në pronësi të kompanisë shtetërore të naftës së Azerbajxhanit, SOCAR, dhe varet në masë të madhe nga nafta e papërpunuar ruse.
Lukoil ka aksione edhe në terminalet e naftës si edhe në rrjetet e shitjes me pakicë të karburanteve në Evropë, dhe ka projekte të prodhimit dhe përpunimit të naftës në Azinë Qendrore, Afrikë dhe Amerikë Latine.