Lulzim Basha zgjidhet kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë

Lulzim Basha ka deklaruar se është rikthyer në krye të Partisë Demokratike të Shqipërisë (PD).

Ai ka marrë 16.196 vota, ndërsa rivali i tij, Gjergj Hani 1.657.

Hani nuk është deklaruar për mediat.

Rezulti është konfirmuar nga Komisioni Zgjedhor në Partinë Demokratike, që aktualisht është në opozitë.

Në fjalën që mbajtur para mbështetësve, Basha ka thënë se prej 29 korrikut nis ndryshimi i madh i Partisë Demokratike.

“Pavarësisht vështirësive, Partia Demokratike mbetet shpresa e shqiptarëve. Sfidat e opozitës janë të mëdha. Lumenjtë e mosbesimit rrjedhin akoma, disa prej tyre të sponsorizuar nga ata që duan një Shqipëri pa mundësi ekonomike, pa liri tregu, pa konkurrencë, as në politikë, as në ekonomi, me media nën presion e me censurë, me drejtësi nën presion. Do të ndërtojmë një urë shprese e besimi për mijëra shqiptarë”, ka thënë Basha.

Nëse gjithçka konfirmohet, ky mund të jetë mandati i katërt i Lulzim Bashës në krye të PD-së.

Qendrat e votimit janë hapur në orën 08:00 dhe janë mbyllur më 19:00.

Thirrja për votim u është dërguar 25 mijë anëtarëve të partisë, ose tri herë më pak sesa ishte ky numër në zgjedhjet e fundit në këtë parti në vitin 2021, kur anëtarësia numëronte rreth 75 mijë persona.

Në garë kanë qenë ish-kryetari i kësaj force politike, Lulzim Basha dhe përballë tij Gjergj Hani, një ish-i persekutuar politik.

PD-ja i ka mbajtur këto zgjedhje e përçarë dhe e ndarë në tri pjesë.

Deri para këtij procesi PD ishte e ndarë në dy pjesë, mes mbështetësve të Lulzim Bashës dhe atyre të Sali Berishës.

Por, zhvillimi i këtij procesi e thelloi edhe më shumë përçarjen.

Zgjedhjet për kreun e PD-së janë kundërshtuar nga një tjetër grupim, nga Sekretari i Përgjithshëm, Gazmend Bardhi dhe shtatë deputetë që e mbështesin atë.

Një ditë më parë një grup deputetësh e ka çuar këtë çështje në gjykatë, duke depozituar vendimin e Këshillit Kombëtar për anulimin e zgjedhjeve, pezullimin e kryesisë, përfshirë edhe kërkesën për çregjistrimin e Lulzim Bashës, që vijon të jetë kryetar i PD-së, në regjistrin e partive politike.

Situata e paqartë dhe e paqëndrueshme në PD është krijuar pas 21 marsit të vitit 2022, kur Lulzim Basha dha dorëheqje si kryetar i PD-së dhe vendin e tij e ka zënë Enkelejd Alibeaj.

Më 25 mars të 2022, Gjykata e shkallës së parë në Tiranë e ka njohur si të ligjshëm Kuvendin Kombëtar të thirrur nga Berisha dhe të gjitha vendimet që u morën prej tij.

Ky vendim është apeluar nga Enkelejd Alibeaj, si ushtrues detyre i Partisë Demokratike. Gjykata e Apelit pati vendosur që çështja të rigjykohet në shkallën e parë të gjyqësorit.

Pas humbjes së thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore të 14 majit, ushtruesi i detyrës së kryetarit, Enkelejd Alibeaj, ka dhënë, po ashtu, dorëheqje.

PD-ja zyrtare është në zyra me qira, pasi selinë e saj e ka marrë me dhunë Berisha.