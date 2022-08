Lumenjtë e rrezikshëm për larje

Por, mjeku Lubço Konsdaninoski nga Qendra për Shëndetin Publik, thotë se autoritetet e pushtetit qendror dhe lokal duhet t’i informojnë saktë qytetarët për rrezikun dhe pasojat nga larja në ujërat e lumenjve të ndotur.

“Më e keqja është se në këta lumenj, në formë të pakontrolluar hidhen edhe kemikate nga laboratorë të ndryshëm. Për këtë ne na vijnë pacientë me djegie të syve, me probleme me lëkurën, madje edhe me probleme me stomakun, pasi gëlltisin pa dashje ujin e lumenjve”, thotë ai.