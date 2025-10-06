Macron i jep dy ditë kohë kryeministrit të dorëhequr që të shpëtojë Qeverinë  

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, i dha kryeministrit Sebastien Lecornu, dy ditë kohë që të shpëtojë ekzekutivin, pasi kryeministri dha dorëheqje më pak se një muaj pasi mori këtë detyrë.
Më herët gjatë së hënës, Lecornu dha dorëheqje 14 orë pasi emëroi Qeverinë e tij dhe pritej që pasdite të mbante mbledhjen e parë të kabinetit.
Më pas, Macron mbajti bisedime me Lecornu në mbrëmje dhe i dha dy ditë kohë që të arrijë një plan për “stabilitetin” e shtetit, tha Zyra e Macronit.
Një zyrtar presidencial, që kërkoi të mos identifikohej, tha se Macron i ka ngarkuar Lecornun “të zhvillojë negociatat përfundimtare deri të mërkurën në mbrëmje për të përcaktuar një platformë veprimi dhe stabiliteti për vendin”.
Lecornu shtoi në platformën X se “kam pranuar, me kërkesë të presidentit, të mbaj diskutimet përfundimtare me forcat politike për stabilitetin e vendit. Të mërkurën në mbrëmje do t’i komunikoj kreut të shtetit nëse kjo është e mundur apo jo, në mënyrë që ai të mund të nxjerrë të gjitha përfundimet e nevojshme”.
Macron është “i gatshëm të marrë përgjegjësitë” në rast se diskutimet dështojnë, tha zyrtari presidencial, duke iu referuar mundësisë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare.
Lecornus bëhet kryeministri që ka qëndruar më së paku në krye të ekzekutivit në Francën moderne, pasi dha dorëheqje 27 ditë pas emërimit.
“Nuk janë përmbushur kushtet që unë të kryejë funksionin si kryeministër”, tha Lecornu mëngjesin e 6 tetorit, duke përmendur si arsye “oreksin partiak” të fraksioneve që, sipas tij, e kishin detyruar që të jepte dorëheqje.
Me pasigurinë në Francë që po shkakton tronditje në mbarë Evropën, një zëdhënës i Qeverisë gjermane tha se “një Francë e qëndrueshme” përbën “një kontribut të rëndësishëm për stabilitetin në Evropë”.
Dorëheqja e Lecornut e thellon krizën politike që ka mbërthyer Francën për më shumë se një vit, pas zgjedhjeve të verës së vitit 2024, të thirrura nga presidenti Macron, të cilat përfunduan me një Parlament të bllokuar.
Pas njoftimit të Lecornu, tregu i aksioneve në Paris pësoi rënie, me indeksin e aksioneve kryesore që ra rreth 1.4 për qind.
Thellimi i krizës politike vjen para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, të cilat pritet të jenë të rëndësishme për të ardhmen e politikës franceze, në kohën kur ekstremi i djathtë nën udhëheqjen e Marine Le Pen, po e ndien se e ka shansin më të mirë ndonjëherë që të marrë pushtetin.
Le Pen tha se do të ishte vendim “i mençur” që Macron të jepte dorëheqjen, por gjithashtu bëri thirrje për zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat i quajti “absolutisht të domosdoshme”.
Lecornu, i cili u emërua muajin e kaluar, ishte kryeministri i pestë i Macronit brenda dy vjetësh.