Mali i Zi paralajmëron ambasadorin rus se deklaratat e tij do të trajtohen si veprimtari armiqësore

Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi tha më 17 nëntor se veprimet e ambasadorit rus, Aleksandar Lukashiq, janë “absolutisht të papranueshme” dhe përbëjnë ndërhyrje në punët e brendshme të Malit të Zi.
Ambasadori rus u thirr për një bisedë në Ministri, pasi ai kritikoi institucionet malazeze.
“Ambasadorit rus iu bë e qartë se në të ardhmen mesazhe të ngjashme do të trajtohen si veprimtari qëllimisht armiqësore, ndaj së cilës Ministria do të reagojë në mënyrë adekuate, në përputhje me normat ndërkombëtare”, u tha në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Malit të Zi.
Arsye për reagimin kanë qenë deklaratat e fundit të Lukashiqit lidhur me vendimin e Kuvendit për bashkimin e Ushtrisë së Malit të Zi me mekanizmin e NATO-s për ofrimin e ndihmës së sigurisë dhe trajnimit për Ukrainën (NSATU), si dhe komentet e tij negative për intervistën e presidentit Jakov Millatoviq.
Lukashik ka akuzuar udhëheqjen malazeze për “demonizimin e Rusisë” dhe se “po forcon statusin e saj si shtet armik ndaj Moskës, duke ndjekur Perëndimin në rritjen e tensioneve me Rusinë”.
Duke komentuar deklaratën e presidentit Millatoviq dhënë për një gazetë franceze, se anëtarësimi i Malit të Zi në BE është strategjia më e mirë në luftën kundër ndikimit të vendeve të treta, përfshirë Rusinë, Lukashik tha se Mali i Zi është i përfshirë në zbatimin e “luftës hibride të NATO-s” kundër Moskës.
Duke vlerësuar se Mali i Zi nuk do të lejojë që askush të cenojë dinjitetin e institucioneve të tij, Ministria e Punëve të Jashtme i ka transmetuar ambasadorit Lukashik mesazhin se nga Ambasada e Rusisë pritet respekt i plotë i institucioneve dhe zyrtarëve malazezë.
“Në udhëheqjen e politikës së jashtme, Mali i Zi nuk vepron sipas udhëzimeve të ndonjë pale tjetër, por ndjek në mënyrë të qëndrueshme interesat e veta kombëtare dhe strategjike, të përcaktuara nga prioritetet e politikës së jashtme – anëtarësimi në NATO dhe procesi i integrimit në BE”.
Parlamenti malazez miratoi më 12 nëntor vendimin për pjesëmarrje në NSATU, mbi bazën e të cilit deri në dy pjesëtarë të Ushtrisë do të dërgohen në Visbaden, në Gjermani, ku do të zhvillohet trajnimi i ushtarëve ukrainas.
Vendimi iu paraqit Parlamentit për miratim nga anëtarët e Këshillit për Siguri dhe Mbrojtje: presidenti i shtetit, i Parlamentit dhe i Qeverisë, Jakov Millatoviq, Andrija Mandiq dhe Millojko Spajiq.
Në vendim thuhet se NSATU do të ketë qendra logjistike për mbështetje në vendet e aleancës dhe do të përbëhet nga rreth 700 pjesëtarë nga vendet anëtare të NATO-s për ofrimin e ndihmës së sigurisë për Ukrainën.
Nga 81 deputetë, 44 votuan pro vendimit, pesë ishin kundër dhe dy abstenuan.
Përveç deputetëve të lëvizjes në pushtet “Evropa Tani” të kryeministrit Spajiq, Demokratëve, partive minoritare dhe një pjese të opozitës, për bashkimin e ushtarëve malazezë në misionin NSATU votuan edhe disa deputetë të partisë në pushtet, Demokracia e Re Serbe (NSD), e cila dikur ishte pjesë e frontit prorus, Fronti Demokratik, që drejtohet nga kryetari aktual i Parlamentit, Mandiq.
Grupi parlamentar i NSD-së ka nëntë deputetë, prej të cilëve katër e mbështetën dërgimin e ushtarëve malazezë në misionin e NATO-s për ndihmë të Ukrainës, ndërsa të tjerët nuk morën pjesë në seancë.
Partnerët e tyre shumëvjeçarë nga Partia Popullore Demokratike, të deputetit Millan Knezheviq, votuan kundër.
Partitë e ish-Frontit Demokratik prej vitesh kundërshtonin anëtarësimin e Malit të Zi në NATO, ishin për heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë dhe për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Ambasadori Lukashik i dorëzoi letrat kredenciale presidentit Millatoviq më 9 qershor të këtij viti.