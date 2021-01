Dallimet mes partive rrezikojnë regjistrimin e popullsisë

Dallimet e mëdha mes pushtetit dhe opozitës lidhur me metodologjinë që duhet të përdoret në procesin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, mund ta rrezikojnë gjithë këtë proces, thonë nga Enti shtetëror i Statistikave.

Partia maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE është kundër Ligjit për regjistrim, për të cilin ka përfunduar debati parlamentar dhe i njëjti pritet të miratohet në fillim të javës së ardhshme.

VMRO-DPMNE-ja kërkon që procesi i regjistrimit të shtyhet për një vit, pasi siç thonë nga kjo parti, në të nuk janë përfshirë standardet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që nuk është e përcaktuar as metodologjia e regjistrimit.

Madje, VMRO-ja bën të ditur se ka nisur procedurën për mbledhjen e nënshkrimeve, me qëllim që të kërkojë shfuqizimin e Ligjit për regjistrim dhe kanë paralajmëruar se nëse bëhet regjistrimi i popullsisë ata nuk do t’i pranojnë rezultatet.

Ndërkaq, partitë e koalicionit qeverisës, Lidhja Social Demokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë thënë se regjistrimi i popullsisë do të bëhet gjatë këtij viti dhe ky proces do të bëhet sipas dispozitave të Eurostat-it dhe sipas standardeve ndërkombëtare.

Këto dy parti kanë këmbëngulur se regjistrimi nuk do të shtyhet, por do të zhvillohet në muajin prill.

Sipas regjistrimit të fundit, në Maqedoninë e Veriut 25.17 për qind e popullsisë janë shqiptarë, por kjo përqindje në vazhdimësi është kontestuar nga pala maqedonase, veçanërisht nga opozita.

Çështja e regjistrimit mbetet në fokus të polemikave, pasi në Kushtetutë, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut definohen si popull që flet gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja dhe që përbën mbi 20 për qind të popullatës dhe mbi bazë të kësaj janë përcaktuar të drejtat e tyre gjuhësore, të simboleve, të punësimit, përfaqësimit, të drejtat kulturore e kështu me radhë.

Arsim Sinani, drejtues i Qendrës për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike, thotë për Radion Evropa e Lirë se regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut mbetet peng i frikës nga numri i shqiptarëve.

“Përplasjet mes partive maqedonase lidhur me regjistrimin nuk janë çështje e parimeve, por janë çështje të diskriminimit, përkatësisht se cila do të arrijë të diskreditojë më shumë palën tjetër, këtu mendoj palën shqiptare, që të mund të regjistrohet. Mendoj se pa u reformuar Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë dhe VMRO-DPMNE-ja dhe një herë e përgjithmonë ta heqin nga koka se shqiptarët janë aq apo kaq e se mund t’ua rrezikojnë këto numra (përbërja e shqiptarëve) do të kisha thënë në thonjëza ‘të ardhmen e tyre’, mendoj se shumë vështirë do të mund të ecet përpara”, thotë Sinani.

Ndërkaq, zëvendësdrejtori i Entit shtetëror të Statistikave, Ilmi Selami tha për REL se se janë bërë të gjitha përgatitjet për të pas një proces të regjistrimit të popullsisë, i cili do të jetë i besueshëm dhe në përputhje me standardet që kërkohen nga Eurostat-i.

Sipas tij, ajo që mund ta rrezikojë këtë proces është kundërshtimi i shprehur nga opozita maqedonase.

“Kur shohim sjelljen e partive politike opozitare, këtu mbi të gjitha mendoj për partinë maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE, na frikëson se kjo mund të ndikojë negativisht në realizimin e një procesi të suksesshëm të regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut”, thotë Selami duke shtuar se Enti shtetëror i Statistikave mund t’u përgjigjet me sukses sfidave për të pasur një proces të regjistrimit të besueshëm.

Më 2020, regjistrimi i popullsisë u shty për shkak të zgjedhjeve të parakohshme dhe pandemisë së koronavirusit.

Maqedonia e Veriut për herë të fundit ka regjistruar popullsinë më 2002. Më 2011 ky proces ishte ndërprerë për shkak të mospajtimeve politike.