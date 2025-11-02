Në Maqedoninë e Veriut mbahet balotazhi i zgjedhjeve lokale

Qytetarët në Maqedoninë e Veriut votojnë më 2 nëntor në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komune në 33 komuna, në të cilat nuk pati fitues të qartë në rundin e parë, përfshirë kryeqytetin, Shkupin.
Votimet në balotazh do të përcaktojnë kryetarët e komunave në disa zona urbane dhe rurale.
Qendrat e votimit u hapën në orën 7:00 dhe do të mbyllen në orën 19:00, pas së cilës pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta fillojë numërimin e votave dhe shpalljen e rezultateve.
Mbi një milion qytetarë kanë të drejtë vote.
Komunat dhe qytetet ku sot zgjidhen kryetarët në balotazh janë: Shkupi, Aerodromi, Bogovina, Bërvenica, Vallandova, Vinica, Dibra, Debarca, Demir Kapi, Dojrani, Dollneni, Zrnovci, Karposhi, Kërçova, Konçe, Koçani, Krusheva, Kumanova, Maqedonia Mogilla, Negotina, Probishtipi, Rankovca, Rosomani, Struga, Studeniçani, Tetova, Qendra, Çeshinovë-Oblesheva, Çucer Sandeva dhe Shuto Orizari.
Në Qytetin e Shkupit, do të garojnë kandidatë nga partia në pushtet VMRO-DPMNE dhe e Majta.
Një total prej 474.000 qytetarësh të Shkupit me të drejtë vote më 2 nëntor do të kenë të drejtë të vendosin duke rrethuar numrin në fletëvotim se kush do të pasojë kryetaren e tanishme, Danela Arsovska, një kandidate e pavarur e mbështetur më parë nga VMRO-DPMNE.
Kryetari i Kisella Vodës nga VMRO-DPMNE, Orce Gjorgievski, po kandidon gjithashtu për kryetar të kryeqytetit, ndërsa kundërshtari i tij është ish-deputeti i së majtës, Amar Meçinoviq.
Diferenca midis dy kandidatëve në rundin e parë ishte 61.000 vota. Gjorgievski fitoi 91.000 vota, ndërsa kundërshtari i tij fitoi 30.000 vota.
Në 16 komuna, votuesit do të zgjedhin midis kandidatëve nga VMRO-DPMNE në pushtet dhe Lidhja Social Demokratike e Maqedonisë (SDSM) në opozitë.
Këto janë përplasjet më të shumta politike në rundin e dytë dhe do t'u japin një përgjigje kapaciteteve të LSDM-së opozitare, e cila i fitoi vetëm tri komuna në rundin e parë, krahasuar me 33 që i fitoi VMRO-DPMNE-në në pushtet. Këto janë 16 komuna në pjesët qendrore dhe lindore të vendit.
Komunat e Shkupit, Qendra dhe Karposhi, por edhe Kërçova, Tetova dhe Struga, si dhe Koçani, janë pjesë e komunave që analistët politikë i shohin si interesante për t’u monitoruar dhe ku votuesit e kandidatëve që nuk arritën në rundin e dytë mund të jenë vendimtarë për atë se kush fiton.
Tragjedia në Koçan, ku një zjarr në klubin e natës Puls në mars vrau 63 persona dhe plagosi më shumë se 200 të tjerë, e përqendroi vëmendjen e publikut në qytet gjatë zgjedhjeve lokale.
Në rundin e dytë, Koçani do të zgjedhë midis kryetarit të përkohshëm dhe kandidatit të pavarur Venko Krstevski dhe Vlatko Grozdanov të VMRO-DPMNE. Grozdanov fitoi rreth 2.200 vota më shumë se Krstevski në rundin e parë më 19 tetor.
Sipas të dhënave të komisionit zgjedhor, kandidatët e pavarur po hyjnë në rundin e dytë në të paktën shtatë komuna, gjë që tregon rritjen e mbështetjes për nismat lokale, jopartiake.
Në rundin e parë të këtyre zgjedhjeve 44 komuna i zgjodhën kryetarët e tyre.