Maqedonia e V. dhe Greqia arrijnë marrëveshje për gazsjellësin

Maqedonia e Veriut dhe Greqia të premten nënshkruan në Athinë marrëveshjen për ndërtimin e gazsjellësit mes dy shteteve.

Me realizimin e projektit, Maqedonia e Veriut bëhet korridor energjetik për shtetet tjera si Kosovën, Serbinë dhe tërë rajonin e Ballkanit Perendimor, të cilat do të mund të furnizohen me gaz natyror.

Marrëveshja ofron mundësi për më shumë burime të gazit, pra rajoni nuk do të varet vetëm nga burimet ruse të gazit natyror.

Marrëveshja u nënshkrua nga ministri grek i Mjedisit dhe Energjisë, Kostas Skrekas dhe ministri i Ekonomisë i Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi.

"Kjo marrëveshje është e rëndësishme për ekonominë në tërësi dhe për konkurrencën e kompanive tona ndërsa gazi natyror do të vazhdojë edhe në tregjet në Kosovë dhe Serbi”, ka deklaruar ministri Bekteshi.

“Kjo është një marrëveshje e rëndësishme që do të mundësojë hapjen e 1,000 vendeve të punës gjatë ndërtimit. Projekti do të bashkojë sistemet e gazit natyror të të dyja vendeve, dhe natyrisht, pasi të fillojë të funksionojë, ky tubacion do të ndihmojë shumë në zhvillimin e mëtejshëm të ekonomive tona”, ka deklaruar ministri grek i Mjedisit dhe Energjetikës, Kostas Skrekas.

Projekti për ndërtimin e gazsjellësit kushton rreth 110 milionë euro, nga të cilat 54 milionë euro janë siguruar nga Maqedonia e Veriut.

"Ky projekt hap një mundësi të madhe, jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe më në fund do të sjellë më shumë burime të gazit natyror”, ka deklaruar kryeministri maqedonas Zoran Zaev në fjalimin e tij në Athinë, në një konferencë ndërkombëtare në sferën e ekonomisë.

Shkupi dhe Athina për gati 30 vjet kanë qenë në kontest për çështjen e emrit, që u zgjidh në vitin 2018 më ndërrimin e emrit Maqedoni, në Maqedoni të Veriut.

Zgjidhja e këtij kontesti i hapi rrugën vendosjes së bashkëpunimit dhe arritjes së marrëveshjeve në sfera të ndryshme, përfshirë edhe këtë për sistemin energjetik dhe gazin natyror.