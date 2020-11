Maqedonia e V. pritet të sigurojë 800 mijë doza të vaksinës kundër COVID-19

Përmes programit COVAX, Maqedonia e Veriut do të furnizohet me 400 mijë vaksina, përkatësisht me 800 mijë doza të vaksinës kundër koronavirusit të ri.

Për një qytetar nevojiten dy doza të vaksinës dhe pritet që të vaksinohen të paktën 20 për qind e qytetarëve.

Aktualisht janë tri kompani që kanë njoftuar se nga studimet e kryera, vaksinat e tyre ofrojnë mbi 90 për qind mbrojtje kundër COVID-19, sëmundjes që e shkakton koronavirusi. Shpërndarja e tyre pritet të nisë në fund të këtij viti apo edhe në fillim të vitit 2021.

Nga Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut kanë theksuar se vendi është i kyçur në COVAX, program që udhëhiqet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike (CEPI) dhe Gavi (Aleanca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin) për sa i përket furnizimit përkatësisht shpërndarjes së barabartë të sasisë kompetente të vaksinave kundër COVID-19. Kjo ministri tha se Maqedonia e Veriut si dhe Ballkani Perëndimor, do të jenë të kyçura në furnizimin e vaksinës që do ta zbatojë Bashkimi Evropian për vendet anëtare.

“Vaksina e parë e cila do të miratohet në treg, do të shpërndahet në të gjitha vendet të cilat kanë aplikuar përmes COVAX-it. Në momentin e njëjtë kur do të furnizohen me vaksinën kundër COVID-19 vendet më të zhvilluara, do furnizohemi dhe ne si shtet. Saktë nuk dihet se kur, mirëpo pritet në fund të dhjetorit apo në janar”, theksojnë nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut.

Gjatë këtij muaji, ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe ka theksuar se përpos programit COVAX, Maqedonia e Veriut tashmë ka dhe dy oferta të tjera për t’u furnizuar me vaksina kundër koronavirusit.

“Kemi edhe dy oferta tjera, njëra nga Polonia dhe tjetra përmes kryeministrit grek (Kyriakos) Mitsotakis, i cili në takimin në Selanik ka shprehur vullnetin dhe mundësinë që të jemi pjesë e sasisë së tyre të prokurorimit, ku si vend anëtar në Bashkimin Evropian, Greqia do të furnizohet me vaksinë përmes kontratës së drejtpërdrejtë me kompaninë AstraZeneca”, ka bërë të ditur ministri Filipçe.

Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev ka thënë se tashmë janë siguruar 6,7 milionë euro për blerjen e vaksinave, duke shtuar se për t’i siguruar ato do të paguhet paradhënie në fillim të muajit dhjetor.

Shpresat janë rritur se mund t’i jepet fund pandemisë së koronavirusit, pas njoftimeve se tre kompani Pfizer, Moderna dhe AstraZeneca, kanë pasur rezultate të mira nga faza e tretë e vaksinave të tyre, sa i përket efikasitetit në mbrojtjen nga COVID-19.

Aleksandra Grozdanova, kryetare e Komitetit për Imunizim në Maqedoninë e Veriut, thotë për Radion Evropa e Lirë se tashmë kanë arritur marrëveshje me disa kompania që po zhvillojnë vaksina kundër COVID-19 e që pritet të dalin në shitje.

“Dinamika, përkatësisht afati që pritet për lëshimin e vaksinave është janari dhe muajt në vazhdim. Vendet në gjithë botën përgatiten për këtë proces, përkatësisht logjistikën rreth furnizimit dhe vetë vaksinimin e popullsisë”, thotë Grozdanova duke shtuar se sipas planit, vaksinimi i popullatës kundër koronavirusit pritet të bëhet në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm.

Prioritet për t’u vaksinuar do të kenë punëtorët shëndetësorë, të sëmurët kronikë dhe më të moshuarit, përkatësisht personat mbi moshën 65 vjeçare.