Marrëdhënia tregtare BE-Kinë “shumë e pabalancuar”

Komisionari i Bashkimit Evropian për Tregti, Valdis Dombrovskis, e ka konsideruar marrëdhënien tregtare të bllokut evropian me Kinën si “shumë të pabalancuar”, mirëpo e ka bërë me dije se BE-ja nuk dëshiron t’i shkëpusë lidhjet me këtë fuqi aziatike.

Ai i ka bërë këto deklarata në një vizitë katërditore në Kinë.

Ai ka thënë të shtunën në Shangai se deficiti tregtar i bllokut shkon në deri 400 miliardë euro brenda vitit.

Dombrovskis e ka mbrojtur qëndrimin e BE-së për ta minimizuar varësinë strategjike ndaj Kinës.

“Mirëpo, më lejoni ta theksoj se ulja e varësisë nuk nënkupton shkëputje. BE-ja nuk ka synime të ketë shkëputje me Kinën”, ka thënë ai.

Komisionari i BE-së pritet të takohet të hënën në Pekin me zëvendëskryeministrin kinez, He Lifeng, ku pritet të ketë diskutime për disa hetime të BE-së lidhur me mbështetjen e ofruar kineze për prodhim të disa makinave elektrike.

BE-ja e akuzon Kinën se është duke e ulur çmimin e këtyre makinave përmes subvencioneve të mëdha, dhe në këtë mënyrë është duke e krijuar një treg të padrejtë.

Pekini, në anën tjetër, e kritikon BE-në për shkelje të rregullave ekonomike tregtare.