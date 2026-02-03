Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Lajme

Gazetari i REL-it, Maryan Kushnir nderohet nga Zelensky me urdhrin për guxim

Korrespondenti i REL-it, Maryan Kushnir, duke raportuar nga frontet e luftës në Ukrainë. Fotografi nga arkivi.
Korrespondenti i REL-it, Maryan Kushnir, duke raportuar nga frontet e luftës në Ukrainë. Fotografi nga arkivi.

Gazetari i Radios Evropa e Lirë, korrespondenti nga fronti i luftës në Ukrainë, Maryan Kushnir, dhe oficeri i Brigadës së 93-të të Mekanizuar “Kholodnyi Yar”, Vladislav Rozhkovski, janë nderuar me urdhrin “Për Guxim”, njoftoi më 3 shkurt presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky.

“Oficeri i Brigadës së 93-të të Mekanizuar ‘Kholodnyi Yar’, Vladislav me nofkën Omar, shpëtoi njerëz pas një sulmi terrorist rus me dronë ndaj një treni pasagjerësh në rajonin e Harkivit javën e kaluar. Vladislavi ishte një nga më shumë se 200 pasagjerët e trenit. Menjëherë pas bombardimeve nisi të ndihmonte njerëzit me evakuimin dhe u dha ndihmë mjekësore të gjithë atyre që kishin nevojë”.

Korrespondenti i REL-it, Maryan Kushnir, arriti të shpëtojë një fëmijë katërvjeçar nga një apartament i përfshirë nga zjarri si pasojë e sulmit rus me dronë në rajonin e Kievit”, tha Zelensky.

Zelensky falënderoi Vladislav Rozhkovskin dhe Maryan Kushnirin “për mbrojtjen e jetës së njerëzve, si në front ashtu edhe pas vijës së frontit”.

“Pikërisht, falë njerëzve të tillë, vendi ynë qëndron dhe lufton kundër armikut”, u shpreh Zelensky.

Gazetari Kushnir e shpëtoi një vajzë 4-vjeçare, duke e nxjerrë atë nga apartamenti ku ajo jetonte më 28 janar, pasi ndërtesa u godit nga një dron rus. Nëna e vajzës dhe partneri i saj humbën jetën gjatë këtij sulmi.

Tani, vajza është nën përkujdesjen e vëllait dhe babait të saj.

*Video: Rrëfimi i jorrespondentit të REL-it, Maryan Kushnir për sulmin që goditi ndërtesën ku ai banon

“Lufta më erdhi në shtëpi”: Raketa ruse godet banesën e korrespondentit të REL-it “Lufta më erdhi në shtëpi”: Raketa ruse godet banesën e korrespondentit të REL-it
Bashkëngjite
“Lufta më erdhi në shtëpi”: Raketa ruse godet banesën e korrespondentit të REL-it
nga Radio Evropa e Lirë

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:02:08 0:00

Ndërkaq, oficeri Rozhovski po udhëtonte me një tren drejt Lvivit, kur më 27 janar ky tren pasagjerësh u sulmua me dronë nga Rusia. Ushtari arriti të evakuonte pasagjerë nga vagonët që u goditën me dronë, përfshirë një nënë me foshnjën e saj.

Ndryshe, në qershor të vitit 2022 – vitin kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës – Kushnir dhe korrespondenti tjetër i Radios Evropa e Lirë, Serhiy Horbatenko, u nderuan nga Zelenskyn me Urdhrin e Meritës të Klasit të Tretë për kontributin e tyre në fushën e gazetarisë dhe guximit të tyre për të pasqyruar luftën.

XS
SM
MD
LG