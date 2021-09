Mosrespektim i masave pavarësisht situatës së rënduar me pandeminë

Numri i ulët i qytetarëve të vaksinuar në Kosovë si dhe mosrespektimi i masave kundër përhapjes së koronavirusit po vazhdojnë ta mbajnë të përkeqësuar situatën me pandeminë, thonë profesionistët shëndetësorë.

Vetëm gjatë javës së kaluar nga koronavirusi kanë vdekur 171 pacientë dhe janë regjistruar afër 10 mijë raste të reja.

Sa i përket vaksinimit, Kosova vlerësohet të ketë përqindje të vogël të qytetarëve të vaksinuar. Deri pasditen e 6 shtatorit janë administrua 932,286 doza të vaksinës, ndërkaq me të dy dozat janë të vaksinuar 314,334 persona.

Infektologu Xhevat Demiri thotë për Radion Evropa e Lirë se situata me pandeminë është shumë e rëndë dhe kërkohet një vetëdijesim i qytetarëve për respektim të masave kundër COVID-19 dhe për vaksinim kundër kësaj sëmundjeje.

“Pasojë e kësaj situate të rëndë me pandeminë është në radhë të parë mosrespektimi i masave kundër COVID-19. Çdo ditë e më shumë kemi grumbullime që rrezikojnë situatën. Vaksinimi është i ulët. Por, është edhe një faktor tjetër që një pjesë e popullsisë vazhdon të mos besojë që ka virus”, thotë ai.

Në këtë trend të situatës me pandeminë, shton Demiri, vështirë se mund të fillojë edhe mësimi me prezencë fizike në shkolla, ashtu siç është paralajmëruar se do të ndodhë më 13 shtator.

Mbi 16 mijë gjoba për shkelësit e ligjit

Masat kundër COVID-19, siç janë mbajtja e maskës, distanca fizike, mosgrumbullimi i njerëzve dhe ahengjet familjare nuk po respektohen në masë të duhur. Kjo shihet nga inspektimet që po bëjnë autoritetet kompetente.

Policia e Kosovës dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës (AUVK) janë dy institucionet të cilat bëjnë mbikëqyrjen e zbatimit të masave kundër COVID-19.

Policia e Kosovës vetëm brenda pesë ditëve të para të muajit shtator ka shqiptuar mbi 16 mijë tiketa në bazë të Ligjit kundër COVID-19.

Policia e Kosovës në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, tha këto gjoba janë duke aplikuar në kontrollet në trafik, në transportin e udhëtarëve, në qendra tregtare, lokale afariste, pika kufitare dhe vende tjera.

Policia ka kaluar në orar 12 orësh për të shtuar personelin policor në detyrë.

“Kështu që aktivitetet dhe patrullimet policore, janë shtuar në nivel vendi, po ashtu edhe numri i gjobave për shkelësit e Ligjit kundër COVID-19”, thuhet në përgjigjen e Policisë së Kosovës.

Policia apelon te të gjithë qytetarët, institucionet dhe bizneset që të respektojnë vendimet e fundit të marra nga qeveria, që t’u përmbahen rregullave dhe të respektojnë masat kundër COVID-19, në mënyrë që “edhe një herë, të arrijmë t’i ulim shifrat e të prekurve dhe të mbrojmë të gjithë së bashku shëndetin publik, në të kundërtën do të merren masa ndëshkuese”.

Dasma në pandemi

Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë, Flamur Kadriu tha për Radion Evropa e Lirë se kanë raportime për organizimin e ahengjeve familjare dhe inspektorët po ndërprerjen mbajtjen e tyre.

“Kemi raportime për organizim të dasmave. Por, inspektorët bashkë me Policinë e Kosovës janë duke bërë gjithçka që të ndërpresin secilin aktivitet ku ka grumbullim të njerëzve ku nuk mbahet distanca, ku nuk përfillen masat që i ka marrë qeveria. Do të vazhdojmë me dënime, me mbyllje të lokaleve, bareve. Patjetër se do të marrim të gjitha veprimet në mënyrë që të ulim numrin e të infektuarve dhe vdekjet”, tha Kadriu.

Vetëm më datën 4 shtator, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ua ka pezulluar punën 17 lokaleve të cilat nuk i kanë respektuar masat.

Për mbikëqyrje të zbatimit të masave COVID 19 janë angazhuar 85 inspektorë të rinj.

Hysen Sogojeva, udhëheqës i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit, tha për Radion Evropa e Lirë, se janë duke respektuar masat dhe se nuk po organizohen ahengje familjare në ‘sallat e dasmave’.

“Deri më 13 shtator ne jemi zotuar se është mirë t’i respektojmë masat. Kushdo që i shkelë masat dhe organizon dasma, as që diskutohet, duhet gjobitur. Ata të cilët mbajnë dasma në shtëpi, ne nuk mund t’i kontrollojmë”, u shpreh ai.

Më 30 gusht në Kosovë kanë nisur së zbatuari masat e reja për luftim të pandemisë.

Ahengjet dhe dasmat janë anuluar, është zvogëluar orari i bizneseve të gastronomisë, si dhe është shtuar kërkesa për dëshmi të vaksinimit për të fituar qasje në një mori aktivitetesh. Të gjithë punëtorët e bizneseve, të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejt me klientët, duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë test negativ.