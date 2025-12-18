Gjenden mbetje mortore në Rahovec që dyshohet se mund t’iu përkasin viktimave të luftës  

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur njoftoi se për dy ditë me radhë ka kryer gërmime në një lokacion në rajonin e Rahovecit, ku janë gjetur mbetje mortore, që dyshohet se mund t’iu përkasin viktimave të luftës.
Sipas njoftimit, dje në lokacionin që njihet nga banorët lokalë si Përzhina dhe që gjendet afër varrezave të qytetit, u gjetën dy pjesë eshtërore që janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim.
Ndërkaq, sot u gjetën “mbetjet mortore të të paktën një individi” që mund t’iu përkasin viktimave të luftës që mund të jenë në listën e personave të zhdukur.
“Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe institucionet tjera të angazhuara në këtë proces, mbeten të përkushtuara në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe në informimin e rregullt të opinionit publik, duke respektuar ndjeshmërinë e procesit dhe dinjitetin e viktimave dhe familjeve të tyre”, u tha në njoftim.
Muajt e fundit janë kryer gërmime në disa lokacione, ku janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë më 1998/99.
Në shtator, në lokacionin e quajtur Lugjet e Nekës, në Bjeshkët e Strellcit u gjetën mbetje mortore. Ndërkaq në tetor, në Hajvali të Prishtinës u gjetën mbetje eshtërore që dyshohet se u përkasin të paktën katër personave të zhdukur gjatë luftës.
Atëbotë, kreu i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Andin Hoti, deklaroi se gjatë këtij viti nga gërmimet e kryera në mbarë Kosovën, ishin gjetur “mbetje mortore në 12 lokacione”.
Gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë afër 13 mijë persona, ndërkaq afër 1.600 vazhdojnë të jenë të zhdukur. Shumica e viktimave ishin civilë shqiptarë.
Kosova dhe Serbia patën arritur pajtueshmëri më 2023 për Deklaratën e përbashkët për personat e zhdukur, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Kjo deklaratë përmbante zotime për qasje të plotë në informacione të besueshme, përfshirë ato të klasifikuara, qasja në dokumente me rëndësi për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe krijimin e një komisioni për këtë çështje të kryesuar nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, kjo deklaratë ende nuk është zbatuar.