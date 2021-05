Mbi 20 milionë persona të infektuar me koronavirus në Indi

India është shndërruar në epiqendrën e pandemisë COVID-19. Ky shtet, me 1.3 miliard banorë, po përballet me mungesë të shtretërve të lirë në spitale dhe me furnizime me oksigjen. Nëpër rrugët e Nju Dehlit dhe në vende të tjera, trupat e viktimave nga koronavirusi, po digjen nëpër krematoriume të improvizuara. Shtetet e ndryshme, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Gjermaninë janë zotuar se do ta ndihmojnë Indinë me pajisje mjekësore.