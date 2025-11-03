Afganistan: Të paktën 20 të vdekur si pasojë e një tërmeti 6.3 shkallësh

Të paktën 20 persona kanë vdekur si pasojë e një tërmeti që e ka goditur pjesën veriore të Afganistanit, kanë bërë të ditur autoritetet lokale.
Sipas tyre, numri i viktimave mund të rritet teksa vazhdojnë përpjekjet për kërkim-shpëtim.
Tërmeti e ka goditur pjesën afër Mazar-e-Sharifit, njëri prej qyteteve më të mëdha në Afganistan, në të cilin jetojnë rreth 500.000 banorë.
Tërmeti 6.3 shkallësh është regjistruar me thellësi prej 28 kilometrash, sipas Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara.
Sipas autoriteteve në krye me talibanët, mbi 530 njerëz janë plagosur. Disa zyrtarë kanë thënë se shumica e të plagosurave kanë raportuar se janë rrëzuar vetë nga ndërtesat e banimit, për shkak të frikës.
Tërmeti ka rezultuar me ndërprerje të energjisë elektrike në një pjesë të madhe të Afganistanit, përfshirë kryeqytetin, Kabulin, për shkak të dëmtimit të kabllove që kalojnë nëpër Uzbekistan dhe Taxhikistan.
Tërmeti i së hënës është regjistruar pas një tërmeti tjetër 6.0 shkallësh në rajonin malor të Afganistanit në pjesën lindore, në fund të muajit gusht, duke vrarë më shumë se 1.100 njerëz.
Tërmeti ka qenë veçanërisht vdekjeprurës në rajonet ku shtëpitë kanë qenë të ndërtuar me baltë, të cilat i kanë zënë brenda shumë banorë.
Afganistani është rajon që rrezikon të preket shpesh nga tërmetet për shkak të pozicionit gjeografik dhe prekjes së pllakave tektonike të rajoneve indiane dhe euroaziatike.