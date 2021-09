Mësimdhënësit kërkojnë të shkurtohen orët e të zgjaten pushimet

Mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut po kërkojnë që të shkurtohen orët mësimore, pasi në shumë shkolla nuk ka kushte që të respektohen protokollet shëndetësore për mbrojte nga COVID-19, në bazë të cilave parashihet që numri maksimal i nxënësve në një klasë, të mos jetë jo më shumë se 24.

Plenumi i mësimdhënësve, kërkon që të shkurtohet kohëzgjatja e orëve me prezencë fizike, nga 45 në 30 minuta, pasi siç kanë sqaruar, mësuesit kanë vështirësi të mëdha në kryerjen e mësimit në ambiente të mbyllura, ndërkohë që duhet të respektojnë të gjitha protokollet e përcaktuara nga Komisioni për Sëmundjet Infektive, ku mbajtja e maskës është e detyrueshme gjatë tërë kohës si dhe sigurimi i distancës mes nxënësve.

Kësaj iniciative i është bashkuar edhe Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës.

Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Jakim Nedellkov, në një intervistë për REL, thotë se sa më parë duhet gjetur një zgjidhje e cila do të jetë e përshtatshme si për nxënësit po edhe për të punësuarit në shkolla, duke ulur rrezikun nga përhapja e sëmundjes COVID-19.

“Që me vetë nisjen e vitit shkollor, pas javës së parë, konstatuam dhe i kërkuam Ministrisë së Arsimit që të bëjë ndryshim në këtë pjesë. Do të thotë, më 7 shtator iu drejtuam Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës dhe thamë që zhvillimi i këtillë i mësimit, përkatësisht mbajtja kaq gjatë e maskave, është e dëmshme dhe paraqet shumë vështirësi dhe propozojmë që orët të shkurtohen, në llogari të kësaj, të zgjatet koha e pushimit, që do të lejojnë jo vetëm që të shkohet në tualet, por edhe të dilet në oborrin e shkollës, që mushkëritë e bardha të mbushen me ajër të freskët, me oksigjen dhe përsëri nxënësit të kthehen në mësim."

Kjo do të paraqiste lehtësim edhe për arsimtarët, edhe për nxënësit”, thotë për REL, kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Jakim Nedellkov.

Ai thotë se mësimdhënia nën maska, është e vështirë si për mësimdhënësit ashtu edhe për nxënësit.

“Nxënësit, me vetë hyrjen në shkollë, deri në dalje nga shkolla, i bartin maskat, megjithatë, të mos harrojmë edhe arsimtarët që njësoj në të njëjtën kohë kalojnë nën maska, gjë që është jashtëzakonisht vështirë për të mbajtur mësimin, për të marrë frymë, për të marrë ajër cilësor, pa dallim se a ajroset hapësira, klasa, ose jo; arsimtarët dhe nxënësit nxjerrin dioksid karboni dhe po të njëjtin dioksid karboni, sërish e thithin në gjokset e tyre, përkatësisht në mushkëritë e bardha”, thotë Nedellkov.

Mësimdhënësit thonë se në shumë shkolla të vendit, numri nxënësve në një klasë është shumë më i lartë se 24, madje duke shkuar edhe mbi 40 nxënës, ndërkohë që mungojnë hapsirat që nxënësit të ndahen në dy klasë.

Me shtrëngimin e masave për frenimin e koronavirusit të ri, certifikata e marrjes së vaksinës kundër COVID-19, është e detyrueshme për hyrjen në ambientet e mbyllura që kanë më shumë se 30 persona por jo edhe për shkollat.

Në këtë drejtim, drejtori i shkollës "Emin Duraku" në komunën e Sarajit, për Radion Evropa e Lirë, Mubejdin Bajrami, thotë që më shumë se 70 për qind e stafit mësimor në shkollën e tij, është vaksinuar, megjithëse shton se nëse vaksina bëhet e obliguar, atëherë me siguri se të gjithë do paraqiten menjëherë për vaksinim me këtë dhe do të rritet siguria për sa i përket frenimit të koronavirusit të ri.

“Diku 70 për qind e mësimdhënësve në shkollën tonë janë të vaksinuar, pjesa tjetër janë të interesuar të marrin vaksinën. Por ka diku 2 apo 3 mësimdhënës nuk duan të vaksinohen, por nëse vaksina bëhet e detyrueshme për mësimdhënësit, besoj se edhe ata do të vaksinohen”, thotë Bajrami.

Duhet theksuar se edhe Avokati i Popullit i rekomandoi MASH-it që të shkurtohen orët mësimore si dhe t’u lejohet drejtorëve vet t’i organizojnë orët mësimore, në varësi të kushteve me të cilat disponojnë.

Por nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, njoftojnë se më pak se një për qind e nxënësve dhe kuadrit në shkolla fillore dhe të mesme, janë të infektuar me COVID-19.

Prandaj, theksojnë se në bazë të këtyre të dhënave, mund të konstatohet se protokollet janë efektive në uljen e rreziqeve për përhapjen e virusit.

“Numri i rasteve pozitive në baza ditore sillet nga 0.01% deri në 0.03%, por megjithatë kemi më shumë se 240 mijë nxënës me prani fizike, të cilët janë në klasë çdo ditë dhe këto shifra janë vërtet të ulëta”, ka theksuar ministrja e Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska.