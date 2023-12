Në mesin e 14 të vrarëve në sulmin në Pragë ka edhe shtetas të huaj

Autoritetet çeke njoftuan të premten se në mesin e 14 personave të vrarë nga një student i armatosur në një universitet të Pragës kishte edhe shtetas të huaj.

Më shumë se 20 persona të tjerë u plagosën në njërin prej sulmeve më të rënda masive në historinë e Republikës së Çekisë.

Sulmi i përgjakshëm ndodhi të enjten në departamentin e filozofisë në Universitetin e Karlit, ku sulmuesi ishte student, tha shefi i Policisë së Pragës, Martin Vondrasek. Sulmuesi vdiq, po ashtu, thanë autoritetet. Emri i tij nuk është publikuar.

Autoritetet çeke nuk treguan se shtetas të cilave vende janë viktimat.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës, tha të enjten se nuk ka shtetas të Kosovës të vrarë apo të plagosur në sulmin që ka ndodhur në Pragë, sipas informacioneve të fundit që ka marrë.

Policia beson se sulmuesi e vrau babanë e vet të enjten në mëngjes në vendlindjen e tij, Hostun, në perëndim të Pragës, dhe se ai kishte planifikuar të kryente vetëvrasje, sipas Vondrasek, i cili nuk shpjegoi më shumë.

Vondrasek tha mbrëmë se 14 persona u vranë dhe 25 u plagosën, pasi fillimisht ishte raportuar për 15 të vrarë e 24 të plagosur.

Autoritetet paralajmëruan se numri i të vdekurve mund të rritet.

Vondrashek shtoi se sulmuesi kishte leje armësh dhe posedonte disa të tilla.

Motivi për të shtënat vdekjeprurëse në Fakultetin e Arteve nuk është ende i qartë. Policia tha se ka informacione të pakonfirmuara se i dyshuari - i identifikuar nga mediat si David K. - është frymëzuar nga një incident i ngjashëm në Rusi, por nuk dha detaje të tjera.

Autoritetet shpallën të shtunën e 23 dhjetorit ditë zie në Çeki. Me flamujt që do të ulen në gjysmështizë dhe kambanat që do të bien në të gjithë vendin, do të nderohen dhe do të kujtohen të 14 të vrarët.