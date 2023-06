“Në tre muajt e parë askush nuk e hapi derën e kompanisë sime”

“Një zë i brendshëm nuk më ka lënë të tërhiqem, edhe pse në tre muajt e parë, askush nuk e hapi derën e zyrës së kompanisë time”. Kështu nis rrëfimin Mia Morina, e cila tash e tetë vjet drejton një kompani në pronësi të saj (Studio Star Dekor), e cila merret me organizimin e ngjarjeve familjare dhe për kompani të ndryshme.



Ajo konsideron se vendimtar për suksesin e një biznesi është vullneti i palëkundur për ta jetësuar ëndrrën, e jo kapitali fillestar, e aq më pak eksperienca. Mia Morina me vite ka kultivuar pasionin për estetikën, të bukurën dhe artin, që e ka shprehur fillimisht përmes këngës në programin e talenteve “X Factor” dhe më pas si moderatore në televizion, që në forma të ndryshme lidhet dhe me skenën e dekorin.



“Në atë kohë dëgjoja komentet e tipit ‘njerëzit bukë s`kanë të hanë e jo më të paguajnë për dekore’. Por, tani kanë ndryshuar gjërat. Derisa më herët dasmat bëheshin me një numër shumë të madh mysafirësh, pa dekor, pa asgjë, tani të rinjtë një pjesë të buxhetit e kursejnë nga ulja e numrit të të ftuarve për të investuar në dekor, pasi nga fotografitë dhe video-incizimet, u mbeten kujtime të bukura nga ambientet e zbukuruara”, thotë ajo.

Mia kujton se si edhe prindërit e saj kishin hezituar t’i jepnin shtytje në hapat e parë si ndërmarrëse nga frika se do të dekurajohej nga dështimi, sidomos pasi ajo kishte marrë kredi për ta nisur biznesin.

Por, tani edhe e ëma e saj është e punësuar në kompaninë e Mias.



Paragjykimet i tejkalova duke ndërtuar raporte të qëndrueshme me klientët



“Sa herë ndaloja makinën para punëtorive të qelqit, zdrukthëtarive, aq më shumë kur duhej ndërtuar konstruktin e binave nga hekuri, më shikonin me habi duke më thënë se e kam gabuar rrugën”, tregon Mia Morina duke theksuar se nuk e besonin se një vajzë si ajo po merrej me gjëra që i përkasin sektorit të ndërtimtarisë.



“Çdo paragjykim e kam tejkaluar përmes ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme me klientët. Punoja shumë pavarësisht pagesës, që t’i tejkaloj pritshmërinë e klientëve, kjo është ajo që më hapi derën e suksesit”, thekson ajo.



Më tej ajo përmend sfidat me të cilat përballet gjatë punës, pasi secili klient ka shije dhe kërkesa unike, porse ajo thotë se me stafin përpiqen të nxjerrin më të mirën nga vetja për ta realizuar idenë.

Suksesi i një biznesi varet nga investimi në profesionalizimin e stafit

Mia Morina këtë vit ka hapur dhe një akademi për të mësuar grimin. Ajo thotë se kënaqet teksa mëson të rinjtë që të kenë një profesion, pavarësisht se ky angazhim plotësues për të kërkon shumë mund dhe kosto financiare.



“Projektet e mëdha kërkojnë staf të kualifikuar, profesionistë të avancuar të dizajnit. Në mungesë të stafit të kualifikuar, ne investojmë për t’i ndërtuar këto kapacitete”, shprehet ajo.

Mia Morina teksa kujton shkallët e ngjitjes drejt suksesit në botën e muzikës në “X Factor”, thotë se në zemrën e saj ende pulson kënga, ndonëse aktualisht ky pasion siç thotë, “mbetet një ëndërr që është kyçur në sirtar”.

“Muzika mbetet pika ime e dobët. Unë iki bisedave për këtë temë pasi Mia nga brenda më bën me faj se pse e kam lënë pas dore këtë pasion, pas sakrificave të shumta duke marrë pjesë në shumë festivale... Edhe pse mendoj se e kam lënë muzikën, është muzika që s`më lë mua dhe pres momentin për të shpërthyer në këtë lëmi”.



“Jeta dinamike ka bërë që tani çdo event të organizohet jashtë shtëpisë dhe unë jam këtu”, thekson me vetëbesim Mia Morina.



Papunësia e të rinjve që përfshin grup moshën 15-29 vjeç mbetet në rreth 30 për qind, në Maqedoninë e Veriut dhe kjo çështje është apostrofuar dhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian.



Sipas hulumtimit të organizatës joqeveritare, Sega, të rinjtë në Maqedoninë e Veriut, pas përfundimit të shkollimit, presin rreth dy vjet e gjysmë që të gjejnë një vend pune.

Qeveria maqedonase përmes programit të vetëpunësimit, synon të ulë papunësinë në mesin e të rinjve përmes granteve prej 5 mijë eurosh për një të vetëpunësuar, gjegjësisht 10 mijë euro për dy partnerë për të filluar biznesin e tyre.