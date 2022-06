Michel: Ballkani Perëndimor, prioritet strategjik për BE-në

Ballkani Perëndimor më shumë se kurrë tani është prioritet strategjik për Bashkimin Evropian, tha presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, gjatë vizitës zyrtare në Mal të Zi më 14 qershor.

“Është koha të përshpejtohet procesi i integrimit të Malit të Zi në BE, për të përmbushur standardet e kërkuara në kapituj. Ne qëndrojmë me shtetin tuaj dhe rajonin”, tha Michel gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin e Malit të Zi, Millo Gjukanoviq.

Zyrtari i lartë evropian shtoi se gjatë takimit me Gjukanoviqin kanë biseduar për propozimin e tij për krijimin e një “Bashkësie gjeopolitike evropiane”.

“Ne e kemi sqaruar se qëllimi nuk është që të zëvendësohet procesi i integrimit evropian të shtetit, por integrim i drejtpërdrejt politik si një mundësi për t’u takuar në nivel të liderëve në mënyrë që të promovohet mirëkuptimi i përbashkët politik dhe përparim i përbashkët në integrimin drejt BE-së”, tha Michel.

Në fillim të majit, presidenti i Francës, Emmanuel Macron, tha se ishte për krijimin e një “komuniteti evropian politik” që do t’i lejonte shtetet që nuk janë në BE, përfshirë Ukrainën dhe Mbretërinë e Bashkuar, t’i bashkohen këtij unioni që do të kishte në thelb vlerat evropiane.

Michel po ashtu theksoi se BE-ja ka vepruar e bashkuar qëkur Rusia nisi agresionin ndaj Ukrainës, në mënyrë që ta sanksionojë ekonomikisht Rusinë dhe pranoi se Mali i Zi po respekton plotësisht politikën evropiane.

Presidenti i Malit të Zi, Millo Gjukanoviq, tha se vizita e Michelit është tregues i përkushtimit të BE-së për evropianizimin e Ballkanit Perëndimor.

“Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor është i barabartë me integrimin”, tha Gjukanoviq, duke shtuar se pushtimi rus i Ukrainës po ashtu paraqet sulm ndaj sistemit të vlerave evropiane.

Infografikë Si iu përgjigj Ballkani Perëndimor pushtimit rus në Ukrainë?

I pyetur nga gazetarët për nismën rajonale “Ballkani i Hapur”, Michel tha se BE-ja gjithmonë do të mbështesë të gjitha nismat rajonale që nxisin zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin, por po ashtu respekton vendimet e ndërmarra nga shtetet individuale.

“Ballkani i Hapur” është nismë e iniciuar më 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Deri më tani, shtetet e tjera të Ballkanit, Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë e Hercegovina ende nuk i është bashkuar të njëjtës.

Duke folur për “Ballkanin e Hapur”, Gjukanoviq tha se Mali i Zi ndërmerr vendime brenda institucioneve dhe bazuar në interesat e saj dhe theksoi se nismat që veçse ekzistonin para “Ballkanit të Hapur” duhet të shfrytëzohen për bashkëpunim.

Ai kujtoi se ideja për një treg ekonomik rajonal është iniciuar në Procesi i Berlinit gjatë një samiti të mbajtur në Sofje.

“Derisa të shfrytëzohen të gjitha kapacitetet e asaj nisme, më duket e pakuptimtë të flasim për nisma të reja që do të ishin një zëvendësim i keq i asaj që po ndodh tashmë nën ndërmjetësimin e BE-së”, tha Gjukanoviq.

Ai u pyet nga gazetarët që të komentonte edhe për qëndrimin e ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov, i cili deklaroi pasi së fundmi u detyrua të anulonte një vizitë në Ukrainë se një prej arsyeve ishte përpjekje për të parandaluar Rusinë që të mbështeste “Ballkanin e Hapur”.

Gjukanoviq tha se Rusia haptazi vepron në mënyrë shkatërruese ndaj Evropës dhe fuqizon të gjitha forcat euroskeptike.

“Nisma ‘Ballkani i Hapur’ ka dalë nga euroskeptikët, të cilët në një pikë dyshuan në perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Nuk ka vend për këtë skepticizëm dhe unë u binda nga biseda që zhvillova me zotin Michel”, tha Gjukanoviq.

Gjatë vizitës zyrtare në Mal të Zi, presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, po ashtu u takua me kryeministrin, Dritan Abazoviq, dhe më pas zhvilloi një drekë pune me anëtarët e Qeverisë së Malit të Zi.

Më herët gjatë ditës, Michel është mirëpritur në aeroportin e Podgoricës nga ministri i Punëve të Jashtme të Malit të Zi, Ranko Krivokapiq.

“Arritja e zyrtarit të lartë evropian në Mal të Zi është tregues se dyert e BE-së janë më të hapura se kurrë”, shkroi në Twitter Ministria e Punëve të Jashtme të Malit të Zi.

Michel do të qëndrojë edhe në Kosovë më 14 dhe 15 qershor.