Pompeo fillon turneun në Evropën Qendrore

Sekretari amerikan i Shtetit, Mike Pompeo mbërriti të martën në Pragë, njoftoi televizioni publik çek, për të nisur një vizitë pesëditore në Evropën Qendrore.

Pompeo do të qëndrojë dy ditë në Republikën Çeke përpara se të shkojë në Slloveni, Austri dhe aleatin e afërt Poloninë, e cila mezi po pret të mirëpresë disa nga trupat amerikane që pritet të largohen nga Gjermania.

Të martën, Pompeo do të shoqërohet nga homologu i tij çek, Tomas Petricek, në një udhëtim në Plzen për të nderuar trupat amerikane që çliruan qytetin perëndimor çek më 1945.

Të mërkurën, ai do të diskutojë për rrjetin 5G me përfaqësues të kompanive teknologjike çeke dhe amerikane dhe më pas do të takohet me kryeministrin çek, Andrej Babis.

Pompeo gjithashtu do të mbajë një fjalim në senatin e këtij vendi si dhe do të zhvillojë një takim të shkurtër me presidentin çek, Milos Zeman, i cili konsiderohet i afërt më Rusinë.

Rrjeti 5G dhe energjia në fokus të vizitës

Fokusi i vizitës së sekretarit Pompeo do të jetë në fushatën që Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë për të bindur vendet që t’i shmangen kompanisë kineze Huawei, në rrjetet e tyre të teknologjisë së rrjetit 5G. Uashingtoni e konsideron si një kërcënim serioz këtë kompani, pasi thotë se të dhënat e përdoruesve të rrjetit 5G mund të bien në duart e Partisë Komuniste të Kinës.

Me kryeministrin çek, Pompeo do të diskutojë edhe rreth bashkëpunimit për energjinë bërthamore dhe Nismën e Tre Deteve, një platformë politike për të nxitur lidhjet mes vendeve në Evropën Qendrore dhe Lindore, duke mbështetur projektet e infrastrukturës, energjisë dhe ato digjitale, transmeton Zëri i Amerikës.

Më pas, Pompeo do të qëndrojë në Slloveni ku do të nënshkruajë një marrëveshje bilaterale për sigurinë e rrjetit 5G.

Pompeo do të jetë i pari Sekretar Shteti që nga viti 2011, që do të vizitojë Slloveninë. Sipas Zërit të Amerikës, Sllovenia do të bashkohet me ato vende në të ashtuquajturin "Rrjetet e Pastra 5G" për përdorimin e kompanive të besueshme për infrastrukturën kritike të telekomunikacionit, atë të ruajtjes dhe analizimit të të dhënave, si dhe për aplikacionet e telefonave celularë.

Në Austri, delegacioni i lartë amerikan do të takojë kancelarin, Sebastian Kurz, për bisedime mbi tregtinë SHBA-Austri dhe përfshirjen e Austrisë në misionet paqeruajtëse në të gjithë botën.

Austria është selia e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit nga Irani të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore, nga e cila Shtetet e Bashkuara janë tërhequr.

Të shtunën, sekretari do të vizitojë Poloninë për të diskutuar për vendosjen e trupave të tërhequra nga Gjermania. Pentagoni ka thënë kohët e fundit se Shtetet e Bashkuara do të tërheqin rreth 6,400 ushtarë nga Gjermania dhe do t’i zhvendosin afro 5.600 tek aleatët e tjerë të NATO-s.

Administrata e Donald Trump ka lidhje të ngushta me presidentin polak Andrzej Duda, i cili kishte vizituar Shtëpinë e Bardhë disa ditë përpara se të rizgjidhej në qershor.

Ministri polak i Mbrojtjes, Mariusz Blaszczak, ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vendosin të paktën 1,000 trupa shtesë në Poloni.

Një çështje tjetër që ndërlidh preokupimet e të dyja vendeve është edhe gazsjellësi rus.

Polonia e sheh gazsjellësin “Rrjedha Veriore 2”, i cili do të dyfishonte kapacitetin e eksportit të gazit të Rusisë përmes Detit Baltik, si një kërcënim për sigurinë energjetike të Evropës.

Muajin e kaluar, Departamenti amerikan i Shtetit tha se njerëzit që bëjnë investime ose përfshihen në aktivitete në lidhje me gazsjellësin “Rrjedha Veriore 2”, përfshirë anijet që përdoren për instalimin e tubacioneve dhe shërbimet inxhinierike në dislokimin e tubacioneve, mund të përballen me sanksione amerikane.

"Është një paralajmërim i qartë për kompanitë se ndihma dhe forcimi i projekteve me ndikim keqdashës të Rusisë nuk do të tolerohet", tha Sekretari Pompeo gjatë një konference shtypi më 15 korrik.

Përgatiti: Kestrin Kumnova