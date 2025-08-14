Ministri izraelit e miraton ndërtimin e vendbanimit që e ndan Jerusalemin Lindor nga Bregu Perëndimor

Ministri i Financave i Izraelit nga e djathta ekstreme, Bezalel Smotrich, i miratoi gjatë natës planet për një vendbanim që do ta ndante Jerusalemin Lindor nga Bregu i pushtuar Perëndimor.
Ky vendbanim, sipas zyrës së tij, do ta varrosë idenë e një shteti palestinez.
Nuk është ende e qartë nëse kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, e mbështet planin për ta ringjallur skemën e ngrirë shumë kohë më parë, E1, për të cilën palestinezët dhe fuqitë botërore kanë thënë se do ta ndante përfundimisht Bregun Perëndimor në dy pjesë.
Në një komunikatë me titull “varrosja e idesë së një shteti palestinez”, zëdhënësi i Smotrichut tha se ministri do të mbajë konferencë për shtyp të enjten rreth planit për t’i ndërtuar 3.401 shtëpi për kolonët izraelitë midis një vendbanimi të tanishëm në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem.
Izraeli e kishte ngrirë ndërtimin në atë zonë në vitin 2012 për shkak të kundërshtimeve nga Shtetet e Bashkuara, aleatët evropianë dhe fuqitë e tjera botërore që e konsideronin projektin si kërcënim për çdo marrëveshje të ardhshme për paqe me palestinezët.
Netanyahu dhe Qeveria e tij nuk e kanë komentuar deri tani këtë plan.
Popullariteti i Smotrich ka rënë muajt e fundit, pasi sondazhet tregojnë se partia e tij nuk do ta fitonte asnjë vend nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot.
Projekti E1 do të lidhte vendbanimin Maale Adumim në Bregun Perëndimor me Jerusalemin. Pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar i sheh vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor dhe pushtimin ushtarak të rajonit që nga viti 1967 si të paligjshme.
Organizata “Paqe Tani”, që vëzhgon ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor, tha se Ministria izraelite e ka miratuar ndërtimin e 3.300 shtëpive në Maale Adumim.
“Plani E1 është fatal për të ardhmen e Izraelit dhe për çdo shans për të arritur një zgjidhje paqësore me dy shtete. Ne po qëndrojmë buzë një humnerë dhe Qeveria po na shtyn përpara me shpejtësi të plotë”, thuhet në komunikatë e organizatës “Paqe Tani”.
Kjo organizatë theksoi se ende nevojiten disa hapa para se të nisë ndërtimi, përfshirë një miratim nga Këshilli i Lartë për Planifikim i Izraelit. Por, nëse gjithçka kalon, punimet për ndërtimin e vendbanimit mund të fillojnë brenda disa muajsh dhe ndërtimi i shtëpive brenda rreth një viti, shtoi ai.
Kritikët e projektit E1 thonë se ai do ta ndante Bregun Perëndimor, do ta izolonte Jerusalemin Lindor - të cilin palestinezët e duan si kryeqytetin e tyre të ardhshëm - dhe do ta bënte të pamundur krijimin e një shteti palestinez të pandërprerë.
Britania, Kanadaja, Australia dhe Zelanda e Re vendosën sanksione në qershor ndaj Smotrichut dhe një ministri tjetër të ekstremit të djathtë, pasi ata mbështetin zgjerimin e vendbanimeve, duke i akuzuar të dy për nxitje të përsëritur të dhunës kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor.
Britania dhe vende të tjera kanë thënë se Izraeli duhet ta ndalë zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor.
Gjatë 22 muajve të fundit, derisa Izraeli ka zhvilluar luftë në Gazë, grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se sulmet e kolonëve dhe zgjerimi i vendbanimeve në Bregun Perëndimor janë rritur ndjeshëm.