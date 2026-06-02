KEDS-i gjobitet me 110 mijë euro për njehsorë të skaduar

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka gjobitur me 110 mijë euro Kompaninë Kosovare për Distribuimin e Energjisë Elektrike (KEDS) për shkak të njehsorëve elektrikë të skaduar.
MINTI tha se pas ankesave të qytetarëve në maj dhe verifikimeve të kryera është gjetur se 18 njehsorë kanë qenë me afat të skaduar të vlefshmrëisë, dy janë tërhequr, ndërkaq 30 njehsorë u gjet se kishin pasaktësi në datë dhe orë.
“Bazuar në gjetjet e evidentuara dhe në përputhje me Ligjin për Metrologjinë, Inspektorati Qendror i Tregut ka shqiptuar ndaj KEDS-it gjoba në vlerë prej 110.000 eurosh. Ndërkohë, raportet zyrtare të verifikimit janë dorëzuar edhe te KESCO [Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike], me qëllim të kompensimit të konsumatorëve të dëmtuar”, u tha në njoftimin e MINTI-t, institucion që njoftoi se verifikimet e njehsorëve do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Por, kush mund të kompensohet nga dëmet e shkaktuara nga problemet me njehsorët e energjisë elektrike?
Sipas Zyrës së Rregullatorit për Energji të gjithë konsumtorët që vërtetohet se janë dëmtuar do të “kompensohen plotësisht”.
Kjo zyrë ka thënë më herët se për të përfituar kompensim, qytetarët duhet fillimisht të paraqesin ankesë në MINTI, pastaj te KEDS-i. Nëse nuk pajtohen me përgjigjen e tyre, atëherë ankesën mund ta vetë ZRRE-ja.
Në prill, Radio Evropa e Lirë pyeti rregullatorin e energjisë se sa mund të jetë vlera e kompensimit dhe nga ZRRE-ja thanë se vlerat financiare mund të ndryshojnë, por se ato janë të vogla.
Sipas ZRRE-së, një numër i vogël i konsumatorëve mund të përfitojnë nga kompensimi, pasi pa vetëdije ata kanë përfituar tarifa të ulëta gjatë ditës.
“Në pjesën më të madhe të rasteve, korrigjimet financiare nuk kanë rezultuar në favor të konsumatorëve, por pavarësisht kësaj çdo rast do të trajtohet me seriozitet”, u tha në një njoftim të ZRRE-së më 21 prill.
Kjo nuk është hera e parë që KEDS-i gjobitet. MINTI e kishte gjobitur për shkak të njehsorëve të skaduar.
Në prill, ministria tha se gjeti njehësorë të skaduar – por, nuk tregoi numrin e saktë të tyre – duke thënë se gjoba për KEDS-in ishte nga 1.500 deri në 5.000 euro për secilin njehsorë.
Në fillim të prillit, autoritetet nisën të verifikonin njehësorët elektrikë ku u gjet se disa kishin afat të skaduar të vlefshmërisë, pasaktësi në ditë dhe orë. Po atë muaj, Prokuroria Themelore në Prishtinë e autorizoi Policinë të kryente hetime lidhur me parregullsitë e njehsorëve elektrikë.
Parregullsitë në njehsorët elektrikë u gjetën së pari nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) – që mandatin e kaluar ishte në opozitë – dhe media lokale Nacionale, të cilat publikuan gjetjet e hulumtimeve të tyre – rreth 2 mijë mostra në përgjithësi – për mospërputhjet mes orës në njehsorët e rrymës me orën lokale.
Sipas autoriteteve, standardi i lejuar për pasaktësi është +/- 0.5 sekonda në ditë, varësisht prej temperaturës dhe kohëzgjatjes së njehsorit, ndërsa ka qytetarë që pretendojnë se pasaktësia shkon në disa orë.
Ora që shfaqet në njehsorët elektrikë të konsumatorëve në Kosovë është e rëndësishme, pasi çmimi i rrymës është i ndryshëm, varësisht se kur shpenzohet.
Aktualisht, në Kosovë ka tarifa të larta, që janë gjatë ditës, dhe ato të ulëta, gjatë natës. Sipas tarifave, konsumatorët familjarë që shpenzojnë deri në 800 kilovatë në orë (kWh) paguajnë 9.05 centë për kilovat, ndërsa 15.43 centë nëse e tejkalojnë këtë prag. Gjatë tarifës së ulët, konsumatorët e paguajnë 3.88 centë kilovatin, ndërsa 7.28 centë nëse e tejkalojnë shifrën prej 800 kilovatësh.
KEDS-i ka mohuar se ka bërë shkelje, duke argumentuar se mospërputhjet në njehsorë janë çështje teknike dhe jo manipulim.
Kjo kompani e shpërndarjes të energjisë elektrike ka thënë se nëse kalimi në tarifë është bërë me disa minuta vonesë, atëherë edhe ka përfunduar më vonë. Por, kompania tha se, në rast të gjetjes së pasaktësive jashtë normave të lejuara, “qytetarët do të kompensohen deri në centin e fundit”.