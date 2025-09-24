NASA nis misionin për studimin e motit hapësinor

Shtetet e Bashkuara kanë nisur në hapësirë tri anije kozmike në përpjekje që të monitorojë më mirë motin hapësinor, sikurse janë stuhitë diellore të cilat mund të ndërhyjnë në teknologjinë dhe sistemet energjetike në Tokë.
Tri sondat u lëshuan nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida në një raketë Falcon 9, të ndërtuar nga kompania private SpaceX.
Me të arritur në hapësirë, sondat do të nisin rrugëtimin e gjatë për të arritur në pikën Lagrange 1 – një pikë që përafërsisht është 1.5 milion kilometra nga Dielli, vend që ofron një pikë të qëndrueshme për vrojtim.
Sonda për shenjëzimin ndëryjor dhe përshpejtim (IMAP) do të përdorë instrumentet e tij për të studiuar grimcat me energji të lartë të Diellit dhe flluskën mbrojtëse që gjendet përreth sistemit tonë diellor të njohur si heliosferë, të dhëna të cilat mund të ofrojnë njohuri për motin hapësinor dhe rrezatimin kozmik.
Stuhitë diellore janë ngjarje me nivel të lartë të rrezatimit që shkaktohen nga shkëndijat në sipërfaqen e Diellit. Këto stuhi është shumë vështirë që të parashikohen.
Stuhitë diellore mund të kenë ndikim në aktivitetet në Tokë, përfshirë në aviacion, në komunikimet mobile dhe në rrjetet elektrike – dhe potencialisht mund të vënë në rrezik astronautët dhe satelitët në hapësirë.
Anija kozmike për monitorimin e motit hapësinor SWFO-L1, që operohet nga Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike e SHBA-së (NOAA), synon që të detektojë paraprakisht ngjarje të motit.
“Kjo mund të parandalojë një kërcënim që po vjen, mund të na jap kohë që të përgatitemi”, tha Irene Parker nga NOAA.
Me informatën paraprake për stuhi të mundshme, autoritetet mund të strehojnë astronautët, të paralajmërojnë pilotët e avionëve për mundësinë e ndërprerjeve të sistemeve të GPS-së dhe të përgatisin rrjetet elektrike për pengesa të mundshme.
Ndërkaq Vëzhguesi Carruthers Geocorona, që do të jetë pasagjeri i tretë në raketën Falcon 9, do të studiojë ekzosferën e Tokës në përpjekje për të kuptuar se si moti hapësinor ndikon në të.