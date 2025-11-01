Moska i vazhdon sulmet ndaj Ukrainës, teksa Kievi pretendon se ka goditur një tubacion rus të naftës

Sulmet ruse ndaj Ukrainës kanë vazhduar gjatë natës, duke i vrarë të paktën katër njerëz dhe duke i plagosur dhjetëra të tjerë, tha Kievi më 1 nëntor.
Ndërkohë, Ukraina pretendon se e ka goditur një tubacion të madh për prodhimin e naftës pranë Moskës.
Zyrtarë rajonalë ukrainas raportuan se më shumë se 40 njerëz, përfshirë fëmijë, janë plagosur nga sulmet ruse që kanë shënjestruar rajonet Mikolaiv, Donjeck, Zaporizhja, Luhansk dhe Herson gjatë 24 orëve të fundit.
Sulmet gjithashtu kanë dëmtuar ndërtesa banimi dhe kanë ndërprerë shërbime, thanë autoritetet lokale.
Një sulm me raketë balistike ruse në Mikolaiv vrau një person dhe plagosi 15 të tjerë, përfshirë një fëmijë, në mëngjesin e 1 nëntorit, tha Vitaliy Kim, kreu i administratës ushtarake rajonale. Kim shtoi se sulmi dëmtoi një pikë karburanti dhe disa automjete.
Granatimet ruse gjatë 24 orëve të fundit vranë dy njerëz dhe plagosën 22 të tjerë në rajonin e Hersonit, tha kreu i administratës ushtarake rajonale, Oleksandr Prokudin, më 1 nëntor.
Ai shtoi se 26 fshatra në të gjithë provincën u goditën nga sulmet më të fundit ruse.
Në rajonin Dnipropetrovsk, një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën nga sulmet ruse, thanë autoritetet rajonale.
Një grua e moshuar u plagos nga sulmet me dronë rusë në rajonin e Çernihivit, raportoi në Telegram kreu i administratës ushtarake rajonale, Vyacheslav Chaus.
Sipas Chaus, trupat ruse goditën gjithashtu qytetin historik Novhorod-Siverski, duke dëmtuar ndërtesa administrative, dyqane, një farmaci dhe një kafene në qendër të qytetit.
Ukraina pretendon se goditi tubacionin kyç
Ndërkohë, agjencia ushtarake e Ukrainës ka pretenduar se ka goditur një tubacion të produkteve të naftës në distriktin Ramenskoie të rajonit të Moskës më 31 tetor, duke shtuar se sulmi shkaktoi shpërthime dhe ndaloi operacionet në vend.
Sulmi shkatërroi tubacione transporti për benzinë, naftë dhe karburant aviacioni për ushtrinë ruse, tha agjencia e inteligjencës ushtarake, HUR, në Telegram.
Ky pretendim nuk mund të verifikohej në mënyrë të pavarur dhe autoritetet ruse nuk e kanë konfirmuar publikisht.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha më 1 nëntor se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar 98 dronë ukrainas gjatë natës, duke shtuar se 11 prej tyre u shkatërruan mbi rajonin e Moskës.
Kievi ka shënjestruar në mënyrë të përsëritur rafineritë e naftës ruse muajt e fundit, duke rritur presionin, si mbi kapacitetet ushtarake të Rusisë, ashtu edhe mbi ekonominë e saj në përgjithësi.
Në një zhvillim tjetër, inteligjenca ushtarake ukrainase raportoi se një operacion i fshehtë nga forcat e saj speciale është ende në zhvillim pranë Pokrovskut, ku forcat e Moskës pretendojnë se kanë zmbrapsur një sulm.
Sipas Shërbimit ukrainas të Radios Evropa e Lirë, deklarata ruse për zmbrapsjen e sulmit u përshkrua nga Kievi si provokim rus.
Situata brenda Pokrovskut përshkruhet nga trupat ukrainase si e përkeqësuar. Vlerësimet sugjerojnë se midis 200 dhe 400 ushtarë rusë ndodhen tashmë brenda lagjeve lindore të qytetit, duke përdorur terrenin urban, bodrumet dhe veshje civile për të mos rënë në sy të ushtrisë ukrainase.
Që nga mesi i verës, qyteti në vijën e frontit në lindje të Ukrainës është shndërruar në një fushë beteje gjithnjë e më kritike. Forcat ruse kanë avancuar ngadalë në skajet lindore dhe jugore, duke kapur rrugë kyçe dhe duke bllokuar linjat e furnizimit në qytet.
Analistët paralajmërojnë se nëse Pokrovsk bie, kjo do të hapte rrugën drejt perëndimit në rajonin Dnipropetrovsk dhe do të rrezikonte më tej frontin jugor të Ukrainës.