Fshihet murali i Mlladiqit në Beograd

Një mural i të dënuarit për krime lufte në Bosnje dhe Hercegovinë, Ratko Mlladiq, u fshi të martën.

Murali ishte i pikturuar në fasadën e një ndërtese banimi në rrugën Njegosheva, në qendër të Beogradit.

Aktivistët e mbuluan atë me sprej të bardhë.

Një ditë më herët, aktivistët dhe qytetarët u përpoqën ta hiqnin muralin me furça çeliku, por aksioni përfundoi duke vizatuar një zemër të kuqe, që mbulonte fytyrën e Mlladiqit.

Zemra e kuqe mbeti në murin ku ishte murali.

Në të dyja aksionet mori pjesë edhe Gjorgje Miketiq, deputet i Parlamentit të Serbisë nga partia “Zajedno”.

Miketiq i tha Radios Evropa e Lirë se fshirja e muralit është pjesë e fushatës “Ta çlirojmë Serbinë nga urrejtja”.

“Ne po e bëjmë këtë si qytetarë të zemëruar, sepse ky mural që madhëron kriminelin e luftës - përgjegjës edhe për vdekje të fëmijëve - ndodhet 200 metra larg shkollës ‘Vlladislav Ribnikar’”, tha Miketiq.

Më 3 maj, në këtë shkollë u vranë tetë nxënës dhe një rojë e sigurisë.

Vrasës i dyshuar është një nxënës i po kësaj shkolle, 13 vjeç, i cili u arrestua.

Vetëm një ditë pas këtij sulmi, një sulmues tjetër i armatosur vrau tetë persona dhe plagosi 14 të tjerë në disa fshatra të Mlladenovcit, në afërsi të Beogradit.

I dyshuari 21 vjeç u arrestua po ashtu.

Kush është Mlladiq?

Mlladiq është dënuar nga Tribunali i Hagës me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit, shkelje të ligjeve apo zakoneve të luftës, gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnje e Hercegovinë.

Muralin kushtuar tij e pikturuan autorë të panjohur në korrik të vitit 2021, në fasadën e një ndërtese banimi në qendër të Beogradit.

Kjo ndodhi një muaj pasi gjykata në Hagë e konfirmoi dënimin e Mlladiqit me burgim të përjetshëm.

Deri më tash, qytetarët kanë hedhur disa herë ngjyrë mbi të.

Komuna e Beogradit, Vraçar, në territorin e së cilës ndodhet ndërtesa me muralin e Mlladiqit, ka njoftuar më 9 dhjetor se, në përputhje me rregulloret, e ka hequr muralin me kërkesë të banorëve të ndërtesës.

Megjithatë, murali është kthyer në gjendjen e tij origjinale në më pak se gjysmë ore.

Dyshohet se autorët e muralit u përkasin grupeve të djathta në Serbi.