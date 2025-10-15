Rutte: Po punojmë me BE-në për mburojën evropiane kundër dronëve

Shefi i NATO-s, Mark Rutte, tha para takimit me ministrat e mbrojtjes se aleanca ushtarake dhe Bashkimi Evropian po punojnë së bashku për të krijuar “një mur për dronët” për të mbrojtur vendet anëtare nga inkursionet e dronëve.
I pyetur nëse po dyfishohen përpjekjet për këtë çështje, Rutte tha se BE-ja dhe NATO-ja kanë role të ndryshme: NATO-ja ofron kapacitete në aspektin ushtarak, ndërsa BE-ja e ka fuqinë e butë të tregut të brendshëm dhe siguron që të jenë të disponueshme fondet.
Fokusi i takimit në Bruksel të ministrave të Mbrojtjes të NATO-s pritet të jetë po ashtu edhe forcimi i mbështetjes për Ukrainën. Në takim merr pjesë edhe sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, teksa presidenti amerikan, Donald Trump, po e shqyrton mundësinë që ta furnizojë Kievin me raketa me rreze të gjatë veprmi.
Takimi i NATO-s vjen pasi Moska sfidoi NATO-n me një sërë shkeljesh të hapësirave ajrore në Poloni dhe Estoni, duke rritur frikën se konflikti në Ukrainë mund të zgjerohet.
Po ashtu, ka pasur detektime të dronëve edhe në afërsi të ndërtesave ushtarake në shtete të tjera, që kanë nxitur autoritetet të mbyllin aeroportet.
Të gjitha këto ngjarje kanë rritur shqetësimet se Rusia po synon që të shtyjë NATO-n që të reagojë.
Ministrat e Mbrojtjes po ashtu pritet të përqendrohen edhe në përpjekjet për të mbushur boshllëqet në krahun lindor të aleancës, pasi NATO-ja u detyrua të përdorte raketa të shtrenjta për të rrëzuar dronët rusë që hynë në Poloni.
Pas incidenteve, NATO-ja nisi një mision për të forcuar mbrojtjen e saj, por disa vende afër Rusisë kanë kërkuar që të ketë një përgjigje më të fuqishme.
Aleanca ushtarake perëndimore po ashtu po synon të përshpejtojë zhvillimin e afësive kundër dronëve dhe të inkurporojë në mbrojtjen e saj teknologjinë e lirë që Ukraina përdor.
Edhe BE-ja do të zhvillojë një takim me ministrat e saj të Mbrojtjes mbrëmjen e së mërkurës. Blloku ka propozuar krijimin e një “muri për dronët” për t’u përballur me kërcënimet.
Megjithatë, në mesin e shteteve evropiane ka skepticizëm, siç është rasti i Gjermanisë, për këtë propozim dhe po ashtu ka frikë se blloku evropian mund të hyjë në fushëveprimtarinë e NATO-s.
Nisma për dronët është një nga projektet kryesore që BE-ja është përqendruar si pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për ta përgatitur bllokun për një konflikt të mundshëm me Moskën në vitet në vijim. BE-ja pritet t’ua paraqesë ministrave një udhëzues për planin e saj, që shpreson se do të miratohet gjatë një samiti të udhëheqësve që do të mbahet javën e ardhshme.