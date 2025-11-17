Ndalimi i cigareve elektronike njëpërdorimëshe në Britani ndihmon përpjekjet e Ukrainës në luftë

Që nga koha kur Mbretëria e Bashkuar ndaloi cigaret elektronike njëpërdorimëshe në qershor, për shkak të shqetësimeve shëndetësore dhe mjedisore, Viacheslav Semeniukut i ka dalë shumë punë duke nxjerrë mijëra bateri nga pajisjet për t’i dërguar në Ukrainë, ku ato shndërrohen në powerbank për trupat në vijën e parë të frontit.
Vullnetari ukrainas, i cili ka jetuar në Leeds, një qytet në veri të Anglisë, për dekadën e fundit, thotë se prodhuesit britanikë të cigareve elektronike “nuk mund t’i shesin më, kështu që në thelb ne thjesht po i ndihmojmë të lehtësojmë jetën e [prodhuesve dhe shitësve], sepse atyre u duhet të bëjnë diçka me to”.
Një dërgesë e fundit prej katër paletash me cigare të reja elektronike në Shoqatën e Komunitetit Ukrainas në Leeds, që Semeniuk e bashkëthemeloi në vitin 2022, përbën më shumë se 10.000 pajisje individuale, të cilat ai dhe një grup i vogël vullnetarësh po i përpunojnë aktualisht.
“Ne mblidhemi në shtëpinë time ose kujtdo tjetër dhe pastaj ulemi ndoshta duke parë një film ose duke pirë verë”, thotë Semeniuk për seancat e çmontimit të vape-ve. “Është si një mbrëmje familjare”.
Gjetkë në Mbretërinë e Bashkuar, sipërmarrësi Tom Nabielec ka mbledhur cigare elektronike të padëshiruara për t’u dhuruar në Klubin Social Ukrainas në Londër, i cili gjithashtu dërgon bateri në Ukrainë. Ai konfirmoi për REL-in se cigaret elektronike njëpërdorimëshe tani janë relativisht të lehta për t’u siguruar falas nga dyqanet.
“Koston [shitësve] ua sjell riciklimi, përndryshe, dhe këtu në MB ata janë të detyruar me ligj”, thotë ai.
Nabielec thotë se iu dhanë pajisje nga një dyqan, i cili më pas “e përcolli fjalën tek dyqanet e tjera në zinxhirin e tyre të vogël” për mundësinë e dhurimit të stokut për bamirësitë ukrainase.
Semeniuk thotë se cigaret elektronike çmontohen në MB për të shmangur tarifat doganore gjatë udhëtimit nëpër Evropë e deri në Ukrainë, një mësim i mësuar në mënyrën e vështirë kur një dërgesë e cigareve elektronike që nuk ishin çmontuar u kthye mbrapsht në kufirin holandez. Shoferi “duhej të kthehej nga Holanda në Leeds për t’i shkarkuar ato dhe pastaj të nisej sërish”, thotë ukrainasi.
Transportimi ndërkombëtar i pajisjeve të cigareve elektronike që potencialisht mund të rishiten kërkon tarifa doganore dhe dokumente të gjera importi. Megjithatë, produktet e “mbeturinave”, si kutitë me bateri të lira që Semeniuk dhe vullnetarë të tjerë i nxjerrin, mund të transportohen përtej kufijve pa një problem të tillë burokratik.
Bateritë mbështillen me shirit për udhëtimin nëpër Evropë për të reduktuar rrezikun e zjarrit që mund të ndodhë kur terminalet e ekspozuara të baterive preken dhe shkaktojnë qark të shkurtër.
Pasi mbërrijnë në Ukrainë, bateritë ngjiten në kuti të printuara në 3D nga ekipe me të cilat Semeniuk bashkëpunon në Lviv. Produkti i përfunduar, i fortë dhe i rikarikueshëm, përmban disa dalje energjie. Ushtarët në vijën e parë i përdorin powerbank-ët për “çfarëdo pajisjesh që funksionojnë me USB,” thotë Semeniuk.
Në anën ruse të luftës në Ukrainë, përdoruesit e cigareve elektronike po kërkohen të dhurojnë pajisjet e tyre për bateritë dhe kabllot.
“Një e-cigarette = një hedhje nga një dron mbi armikun!” shkruhej në një poster në një universitet në qytetin jugperëndimor rus të Samara-s.
Servomotorët e vegjël që përdoren për të hedhur municione nga dronët mund të fuqizohen nga një bateri e vetme e një cigare elektronike të zakonshme.
Përdorimi i cigareve elektronike është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme gjatë dekadës së fundit, me rreth 100 milionë përdorues në mbarë botën.
Pajisjet, të cilat ngrohin lëngun me përmbajtje nikotine për të prodhuar avull, mendohet të jenë më pak të dëmshme sesa cigaret, por përsëri mbartin rreziqe të konsiderueshme për shëndetin.
Qeveria britanike theksoi çështjet mjedisore të cigareve elektronike njëpërdorimëshe si një faktor kryesor në ndalimin e pajisjeve.
Sipas një raporti, cigaret elektronike të hedhura në MB çdo vit përmbajnë mjaftueshëm litium për të krijuar 5.000 bateri makinash elektrike.