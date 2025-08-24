Ndalohet një person, dyshohet për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it

Prokuroria Speciale njoftoi se është ndaluar një person i cili dyshohet se ka marrë pjesë në sulmin ndaj pjesëtarëve KFOR-it dhe Policisë së Kosovës në Zveçan.
L.M., sipas njoftimit, është dërguar në mbajte policore prej 48-orësh, pasi u ndalu në Zveçan, komunë në veri të Kosovës, e banuar me shumicë serbe.
“L. M. dyshohet për veprat penale: bashkim për veprimtari kundërkushtetuese, rrezikim të personave nën mbrojtje ndërkombëtare, pjesëmarrje në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizëm, si dhe sulm ndaj personit zyrtar”, tha Prokuroria Speciale e Kosovës.
Prokuroria njoftoi po ashtu se është bastisur shtëpia e të ndaluarit dhe aty janë gjetur “prova materiale që vërtetojnë veprime inkrimuese të të dyshuarit”.
Më 29 maj të vitit 2023, 93 pjesëtarë të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, kishin pësuar lëndime – disa prej tyre lëndime të rënda – pas përleshjes me protestuesit serbë. Të lënduar nga kjo përplasje pati edhe në anën e protestuesve.
Dhuna në Zveçan shpërtheu pasi serbët lokalë kundërshtuan hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptarë në ndërtesat komunale në Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok – komuna në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, pas zgjedhjeve lokale të mbajtura më herët po atë vit, që u bojkotuan nga serbët.
Deri më tani, dy persona janë dënuar me burgim për shkak të dhunës ndaj KFOR-it, ndërkaq disa persona të tjerë po ashtu janë dënuar dhe të njëjtit kanë arritur marrëveshje me prokurorinë për pranimin e fajësisë.
Edhe dhjetëra të tjerë janë arrestuar për ngjarjet e 29 majit në Zveçan.
Për dhunën në Zveçan, Kosova e ka fajësuar Serbinë, duke thënë se pas dhunës qëndruan “grupe kriminale të afërta” me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.
Por, Beogradi e ka hedhur poshtë këtë akuzë, duke thënë se Qeveria e Kosovës po synonte që të shtynte serbët “drejt një konflikti të ri me NATO-n”.
NATO-ja vazhdimisht ka kërkuar që autorët e dhunës të mbahen përgjegjës.