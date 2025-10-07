Në Serbi arrestohen dy shtetas të Bosnjës “me boks metalik dhe simbole të flamurit shqiptar”

Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se, mbrëmjen e 6 tetorit, në Parkun e Pionierëve në Beograd u identifikuan dhe ndaluan dy shtetas të Bosnje e Hercegovinës - M.S. (30) dhe S.R. (22) - të cilët nuk kishin vendbanim të regjistruar në territorin e Serbisë.
Sipas njoftimit, te M.S. u gjetën një boks metalik dhe një mbulesë telefoni me simbolet e flamurit shqiptar.
Ndaj tyre do të ngrihet padi për kundërvajtje sipas Ligjit për të Huajt, ndërsa kundër M.S. do të ngrihet edhe padi për kundërvajtje sipas Ligjit për Armët dhe Municionet.
Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk tha nëse personat e ndaluar kishin pasur ndonjë kontakt me ata që ishin të mbledhur në Parkun e Pionierëve në Beograd.
Në këtë park, që gjendet para Parlamentit të Serbisë, grupe njerëzish kanë bllokuar një nga rrugët më të ngarkuara, për më shumë se katër muaj.
Kjo është bërë nga mbështetës të Partisë Përparimtare Serbe në pushtet, për t’iu kundërvënë protestave antiqeveritare që vazhdojnë në Serbi që nga nëntori i vitit të kaluar.