Netanyahu zotohet se Izraeli do t’i vazhdojë sulmet ndaj Hamasit dhe Hezbollahut

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, është zotuar të dielën se vendi i tij do të bëjë “gjithçka që është e nevojshme” për ta parandaluar rigrupimin e Hezbollahut në Liban dhe Hamasit në Rripin e Gazës.
Gjatë javës së kaluar Izraeli ka goditur disa shënjestra në Libanin fqinj, ndërsa ushtria izraelite tha të shtunën se goditi raketahedhës dhe caqe ushtarake të Hezbollahut.
Agjencia e mbrojtjes civile në Gazë tha se 21 njerëz u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në disa sulme ajrore izraelite të shtunën.
Hamasi - grupi palestinez i shpallur terrorist nga SHBA dhe fuqi të tjera - Izraeli shkëmbyen sërish akuza për shkeljen e armëpushimit të brishtë që është në fuqi që nga 10 tetori.
“Ne po vazhdojmë ta godasim terrorizmin në disa fronte”, tha Netanyahu në hapje të mbledhjes së kabinetit të tij qeveritar të dielën.
“Këtë fundjavë, IDF-ja [ushtria izraelite] goditi në Liban, dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për ta penguar Hezbollahun ta rikthejë aftësinë e tij kërcënuese ndaj nesh”.
“Këtë po e bëjmë edhe në Rripin e Gazës. Që prej armëpushimit, Hamasi nuk ka ndaluar së shkeluri atë, dhe ne po veprojmë në përputhje me rrethanat”, tha Netanyahu.
E shtuna ishte një nga ditët më vdekjeprurëse qëkurse armëpushimi i ndërmjetësuar nga SHBA mes Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi, pas dy vjetëve luftë.
Ushtria izraelite tha se një “terrorist i armatosur” kishte kaluar të ashtuquajturën vijë e verdhë - kufiri brenda Rripit të Gazës, përtej të cilit forcat izraelite janë tërhequr - dhe kishte hapur zjarr ndaj ushtarëve izraelitë.
Ushtria “filloi t’i godasë objektiva terroriste në Rripin e Gazës” si përgjigje, thuhej në deklaratë.
Netanyahu pretendoi të dielën se Hamasi kishte bërë “disa tentativa” për të depërtuar përtej vijës së verdhë për të “tentuar të dëmtojë ushtarët tanë”.
“Ne e kemi parandaluar këtë me forcë të madhe dhe gjithashtu jemi kundërpërgjigjur duke shkaktuar një çmim shumë të rëndë. Kjo përfshin shumë terroristë që kemi eliminuar”, shtoi ai.
Netanyahu tha se ideja se Izraelit i nevojitej miratim i jashtëm para ndërmarrjes së veprimeve, është “gënjeshtër absolute”.
“Ne vendosim në mënyrë të pavarur nga çdo faktor, dhe ashtu duhet të jetë. Izraeli është përgjegjës për sigurinë e vet”, tha ai.
Ushtria izraelite dhe agjencia e sigurisë së brendshme Shin Bet pretenduan se sulmet e së shtunës në Gazë “eliminuan kreun e furnizimit dhe pajisjeve në qendrën e prodhimit të Hamasit”.
Alaa Haddadeh “vepronte për të transferuar armë nga qendra e Hamasit te komandantët e batalioneve dhe të fushës”, thuhej në një deklaratë të përbashkët.