Maduro deklarohet i pafajshëm ndaj akuzave për narko-terrorizëm

Presidenti i rrëzuar i Venezuelës, Nicolas Maduro, u deklarua i pafajshëm ndaj akuzave për narko-terrorizëm, pasi Shtetet e Bashkuara e kapën në Karakas dhe e sollën në tokën amerikane.
Maduro, 63 vjeç, u deklarua i pafajshëm në Gjykatën Federale në Nju Jork, për katër vepra penale, përfshirë akuzën për narko-terrorizëm, import të kokainës dhe posedim të armëve automatike dhe mjeteve shkatërruese.
“Jam i pafajshëm. Nuk jam fajtor. Jam burrë i ndershëm. Ende jam president i vendit tim”, tha Maduro përmes një përkthyesi, para se të ndërpritej nga gjykatësi amerikan, Alvin Hellerstein.
Gruaja e Maduros, Cilia Flores, po ashtu u deklarua e pafajshme. Seanca e radhës gjyqësore u caktua për 17 mars.
Maduro akuzohet se ka mbikëqyrur një rrjet të trafikut të kokainës që ka bashkëpunuar me grupe të dhunshme, përfshirë kartelin Sinaloa dhe Zetas të Meksikës, rebelët e FARC-ut të Kolumbisë dhe bandën venezuelase Tren de Aragua.
Që një kohë të gjatë ai i ka mohuar këto akuza duke thënë se ato janë mbulesë për “synimet imperialiste” ndaj rezervave të naftës të Venezuelës.
Të shtunën, forcat speciale amerikane e kapën Maduron dhe gruan e tij në Karakas dhe e nxorën nga shteti.
Të hënën në mëngjes, Maduro dhe bashkëshortja e tij, Cilia Flores, u shoqëruan nga roje të armatosura amerikane nga një qendër paraburgimi në Bruklin deri te një helikopter, që më pas i transportoi në gjykatë.
Gjyqtari nisi seancën në orën 12:02 pasdite, sipas kohës lokale, dhe u lexua aktakuza.
Maduro, i veshur me uniformë burgu, e dëgjoi aktakuzës përmes kufjeve me përkthim.
Gjykatësi Hellerstein i kërkoi Maduros që të ngrihej në këmbë dhe të identifikohej. Ai ia ktheu në gjuhën spanjolle.
Më pas, gjykatësi e njoftoi çiftin se kishin të drejtë të njoftonin Konsullatën e Venezuelës për arrestimin e tyre.
Prokurorët thonë se Maduro ka qenë i përfshirë në trafikimin e drogës që nga koha kur filloi të shërbente në Asamblenë Kombëtare të Venezuelës në vitin 2000, gjatë kohës si ministër i Jashtëm dhe pas zgjedhjes së tij në vitin 2013 si pasardhës i presidentit të ndjerë venezuelas, Hugo Chavez.
Prokurorët federalë në Nju Jork ngritën aktakuzë fillimisht më 2020, si pjesë e një raste të gjatë për trafikim narkotikësh kundër zyrtarëve aktualë dhe të mëparshëm venezuelas dhe guerilëve kolumbianë. Një aktakuzë e përditësuar, e bërë publike të shtunën, përfshiu disa detaje të reja dhe të pandehur të tjerë, përfshirë edhe Cilia Flores.
SHBA-ja e ka konsideruar Maduron udhëheqës jolegjitim të Venezuelës që nga koha kur ai shpalli fitoren në zgjedhjet e vitit 2018, të cilat u shoqëruan me akuza për parregullsi të mëdha.