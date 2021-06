Nis muaji i futbollit në Evropë

No media source currently available

Italia do të ballafaqohet me Turqinë në Romë, të premten e 11 qershorit, teksa Euro 2020 do të nisë më në fund, me një vit vonesë, ndërsa koronavirusi po vazhdon të hedhë një hije mbi Kampionatin Evropian të futbollit. I shtyrë për 12 muaj për shkak të pandemisë, turneu – që u fitua për herë të fundit nga Portugalia – do të luhet për herë të parë nëpër shtete të ndryshme të kontinentit, teksa nikoqire të ndeshjeve do të jenë 11 qytete. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Bujar Tërstena)