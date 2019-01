Nis punimet Kongresi i 116-të i SHBA-së

Kongresi i 116-të i Shteteve të Bashkuara nis punimet të enjten, pasi 535 anëtarët e tij të bëjnë zyrtarisht betimin.

Kongresi i ri do të bëjë histori me numër rekord të grave dhe me diversitet racor.

Republikanët kanë më shumë vende në Senat, ndërsa demokratët marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve. Zgjedhjet për Kongres janë mbajtur në nëntor.

Ligjvënësit e rinj menjëherë do të përballen me zgjidhjen e bllokimit të shpenzimeve dhe të migracionit – çështje që kanë mbyllur pjesën më të madhe të qeverisë.

Betimi i ligjvënësve thotë: “Betohem solemnisht se do të mbështes dhe mbroj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara kundër të gjithë armiqve, të brendshëm dhe të huaj; se do të shërbej me besim sipas saj; se e marr këtë detyrim në mënyrë të lirë, pa ndonjë rezervim mendor apo qëllim të shmangies; dhe se do t'i kryej me besnikëri detyrat e zyrës në të cilën po hyj. Andaj, më ndihmo Zot”.

Përfaqësuesja e zgjedhur demokrate, Rashida Tlaib, do të bëjë betimin mbi Kuran.

Tlaib dhe Ilhan Omar janë dy gratë e para myslimane që do të shërbejnë në Kongres.

Në total, 127 gra – 106 demkrate dhe 21 republikane – do të shërbejnë në Kongresin e 116-të, duke mbajtur gati 24% të ulëseve.

Përfaqësuesja demokrate, Nancy Pelosi, e cila ka qenë kryetare e Dhomës së Përfaqësuesve për katër vjet nga 2007-ta, do ta marrë të njëjtën pozitë dhe do të kryesojë Dhomën 435-anëtarëshe deri së paku në zgjedhjet e 2020-ës.

Kthimi i Pelosit është varur nga premtimi i saj për të kufizuar mandatin në një maksimum prej katër vjetësh. Një gjë e tillë e ka shmangur rebelimin e disa demokratëve që kërkojnë brez të ri udhëheqësish.

Pelosi është kritike e ashpër e presidentit Donald Trump, ndërsa demokratë të tjerë që marrin pozita udhëheqëse në komitetet e Dhomës së Përfaqësuesve, janë zotuar se do ta hetojnë presidentin për lidhjet e tij me Rusinë, për marrëveshjet biznesore e çështje të tjera.

Kongresi i ri nis punimet në kohën kur Qeveria amerikane është pjesërisht e mbyllur, për shkak të mosmarrëveshjeve midis Trumpit dhe Kongresit të deritashëm për financimin e një muri në kufi me Meksikën, i cili do të pengonte hyrjen e migrantëve në SHBA.

Demokratët, si shumicë në Dhomën e Përfaqësuesve, planifikojnë të miratojnë një ligj për t’i dhënë fund mbylljes së qeverisë, që ka nisur gati dy javë më parë.

“Kërkojmë nga presidenti të hapë qeverinë”, ka thënë Pelosi të mërkurën për gazetarët jashtë Shtëpisë së Bardhë, pas një tjetër takimi të pasuksesshëm me Trumpin, në lidhje me këtë çështje.

Trump do miliarda dollarë për murin në kufi dhe demokratët refuzojnë.

Udhëheqësi i shumicës në Senat, Mitch McConnell, ka thënë se dhoma e tij, e cila mbetet në duar të republikanëve, nuk do të votojë për asnjë legjislacion të demokratëve, duke e cilësuar atë si “shfaqje politike”.

Përgatiti: Valona Tela