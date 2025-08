Nisin hetime në SHBA ndaj ish-prokurorit Jack Smith

Një agjenci federale ka nisur zyrtarisht hetime për ish-Prokurorin e Posaçëm, Jack Smith, i cili i ka mbikëqyrur dy hetime penale kundër presidentit amerikan, Donald Trump, pas mandatit të tij të parë në Shtëpinë e Bardhë.

Zyra e Këshilltarit të Posaçëm ka konfirmuar për agjenci të lajmeve, përfshirë Reuters dhe Associated Press, se është duke hetuar nëse Smith e ka shkelur ligjin i cili ua ndalon punëtorëve federalë të përdorin pozitën e tyre për aktivitete politike.

Zyra e ka marrë këtë vendim pas një kërkese për hetime të nisur nga senatori amerikan, Tom Cotton, republikan nga Arkansasi.

Zyra e Këshilltarit të Posaçëm është agjenci federale e pavarur, e cila heton sjelljet e punëtorëve federalë, mirëpo nuk ka autoritetet për të ngritur akuza penale. Ajo është agjenci e ndarë prej Zyrës së Prokurorit, që paraprakisht është mbikëqyrur nga Smith, i cili është emëruar në atë pozitë nga Departamenti amerikan i Drejtësisë për t’i ndjekur çështjet penale.

Smith ka dhënë dorëheqje nga ajo pozitë në janar, pas fitores së Trumpit në zgjedhjet presidenciale.

Më herët gjatë javës, Cotton e ka akuzuar Smithin që i ka ngritur çështjet penale kundër Trumpit me qëllim të dëmtimit të fushatës së tij presidenciale. Ai e ka quajtur Smithin “figurë politike që maskohet si zyrtar publik”.

“Për këtë arsye kam kërkuar që të hetohet kjo ndërhyrje e pashembullt në zgjedhjet e vitit 2024”, ka shkruar Cotton në X - dikur Twitter.

Smith i ka ngritur dy raste penale kundër Trumpit, në njërën e ka akuzuar për mbajtje të paligjshme të materialeve të klasifikuara, ndërsa rasti tjetër kishte të bënte me përpjekjet e supozuara të Trumpit për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020.

Më vonë, më 6 janar 2021, në ndërtesën e Kongresit patën shpërthyer trazirat.

Asnjëri rast nuk ka përfunduar në proces të gjykimit, për një mori arsyesh. Njëra ndër to ka qenë edhe vendimi i Gjykatës Supreme, me shumicë konservatorësh, që u ka garantuar ish-presidentëve imunitet nga ndjekja penale.

Smith i ka anuluar të dyja rastet pasi Trump i ka fituar zgjedhjet, duke e cituar një politikë të Departamentit amerikan të Drejtësisë që nuk lejon ndjekjen penale të një presidenti në detyrë.

Ai e ka publikuar një raport në janar, duke thënë se dëshmitë që i ka mbledhur janë të mjaftueshme për ta dërguar Trumpin në gjyq.

Presidenti Trump mohon çdo keqbërje dhe i ka akuzuar prokurorët për tentime të motivuara politikisht, për t’ia dëmtuar fushatën.

Para se të merrej me hetimin ndaj Trumpit, Smith e ka ngritur aktakuzën ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Gjykatën Speciale në Hagë.

Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit.

Gjykata Speciale i heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-së kundër pakicave etnike dhe rivalëve politikë, që nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.



Kjo gjykatë - me gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtarë - është e themeluar me ligje të Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Holandë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian, me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia.